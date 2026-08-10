Umrl je mladinski pisatelj Slavko Pregl

Slavko Pregl se je rodil 9. septembra 1945 v Ljubljani, skozi desetletja pa je pomembno zaznamoval slovensko književnost, založništvo in kulturno politiko. Bil je eden najbolj znanih slovenskih mladinskih avtorjev, objavil pa je več kot 50 del za mladino in otroke. Po njegovih knjigah Odprava zelenega zmaja in Geniji v kratkih hlačah sta bili posneti dve televizijski nadaljevanki, za genije je prejel Levstikovo nagrado, še enkrat pa jo je prejel za življenjsko delo.

Bil je tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev, predsednik društva Bralna značka in Društva slovenskih založnikov. V času ministrovanja Rudija Šelige in Andreje Rihter je vodil Nacionalni svet za kulturo.

Diplomiral je leta 1972 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, vseskozi pa pisal humoristične črtice, basni, povesti in satire. Bil je glavni in odgovorni urednik časopisa Mladina. Pozneje se je zaposlil v Mladinski knjigi, kjer je skrbel za področje mednarodnega sodelovanja med letoma 1969 in 1991.

Negativno izkušnjo z zasebno založbo EWO, ki jo je ustanovil leta 1991, je z obilo humorja in samoironije popisal v knjigah S knjigo po svetu, Prerok na tankem ledu, Srajca srečnega človeka in Široko zaprta vrata: Avtorji in založniki v škripcih.

Večernico mu je prinesla mladinska povest Srebro iz modre špilje, desetnico pa Usodni telefon. Poleg romanov in slikanic je pisal tudi basni in pravljice. Veliko priljubljenost sta doživela tudi romana v soavtorstvu z Leonom Pogelškom Skrivnost se imenuje Erich Šlomovič in Pokvarjeno zlato.

Kot so zapisali pri Slovenskem Penu, katerega član je bil, Preglovo pisanje prežema humor, skozi katerega se loteva zapletenih življenjskih preizkušenj otrok in mladine pa tudi odraslih. Njegov slog sledi realnemu življenju, v katerem sta sočutje in vživetje v literarne junake temeljni načeli. Vsi njegovi junaki, ne glede na starost, imajo osebnost, ki je drzna in premočrtna kot njihov stvarnik – ne ustrašijo se izreči družbene kritike, čeprav so včasih zavite v zabavne krilatice nevednih otrok.

Leta 2007 je prejel Schwentnerjevo nagrado. Kot je pisalo v utemeljitvi, je Pregl v 40 letih svojega delovanja pustil globok pečat na različnih področjih založništva v Sloveniji, kot tudi na mednarodnem področju. Mesto Ljubljana se je njegovemu ustvarjanju za mladino poklonilo z Župančičevo nagrado leta 2010, leta 2017 pa je prejel visoko državno odlikovanje, red za zasluge za svoje delo na področju kulture.