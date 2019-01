Umrl je pevec zasedbe Gamsi

"Vsem se že vnaprej zahvaljujem za vse lepe želje, ki ste mi jih namenili. Žal pa je danes dan, ko nas je za vedno zapustil moj stric in glavni vokalist Gamsov Marko Omahna. Marko, hvala ti za vse, kar si nam dal!" je na Facebooku zapisal njegov nečak Žan Omahna. Marko je po daljši bolezni umrl v petdesetem letu starosti. Novico so sporočili tudi člani zasedbe. "Žalostna vest. Za vedno je zaspal Marko Omahna. Ustanovni in glavni član naše skupine Gamsi."

Gamsi so narodno-zabavni ansambel z Doba. Njihovi začetki segajo v čase, ko so trije bratje, Marko, Janko in Tone, začeli prvič peti ob spremljavi očetove kitare. Njihov oče Janez je bil namreč član ansambla Franca Flereta. Predvsem so dvignili Slovenijo na noge s svojim hitom Hej, hej, ki ga mnogi poznajo kar po refrenu Kdor ne skače ni Sloven'c.