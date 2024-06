Umrl je psiholog, humanist in LGBT aktivist Bogdan Lešnik

Bogdan Lešnik "je bil pronicljiv sogovornik, čarovnik iskanja redkih besed in neusmiljen lektor naših besedil; kot pisec in prevajalec je bil do sebe strog in nikoli dovolj zadovoljen s svojimi besedili, ki jih je pilil do perfekcionizma", so v zapisu ob smrti poudarili njegovi nekdanji sodelavci na ljubljanski Fakulteti za socialno delo.