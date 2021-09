Umrl je režiser Dejan Čretnik

Dejan Čretnik je bil član športnega uredništva in režiser neposrednih radiotelevizijskih športnih prenosov na RTV Slovenija. Pod njegovo taktirko je potekal marsikateri mednarodni in domači neposredni prenos športnega dogodka, med njimi tudi Planica, Zlata lisica, olimpijske igre v Vancouvru, Sočiju in Pekingu ter nordijska svetovna prvenstva. Njegovo delo je bilo cenjeno tudi v tujini.