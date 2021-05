Umrl je slovenski igralec Tone Homar

V 94. letu starosti je umrl gledališki in filmski igralec Tone Homar. Na odru ljubljanske Drame je najpogosteje uprizarjal komične like, sodeloval pa je tudi v drugih gledališčih in nastopal v filmskih in radijskih igrah.

Tone Homar se je rodil leta 1926 v Perovem pri Kamniku. Po študiju v Ljubljani se je pridružil igralskemu ansamblu SNG Drama Ljubljana, kjer je v skoraj štirih desetletjih odigral več kot 100 vlog. Bil je izjemno cenjen gledališki in filmski igralec, ki si ga bodo zapomnili po njegovih karakterno uprizorjenih komičnih likih, blestel pa je tudi v filmskih in radijskih igrah. Leta 1985 je prejel nagrado Duše Počkaj Združenja dramskih umetnikov Slovenije za izjemne dosežke v minulem letu. Tone Homar FOTO: Facebook Homar je igral v predstavah kot so Hlapci, Macbeth, Hamlet, Svatba po sili, Zločin in kazen ter mnogih drugih. Nazadnje je v ljubljanski Drami zaigral leta 2004 v predstavi Bratje Karamazovi.