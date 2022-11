Umrl je slovenski modni oblikovalec Mitja Hojak

Poslovil se je modni oblikovalec Mitja Hojak , kar je na družbenem omrežju Facebook sporočila njegova žena Petra. "Včeraj nas je zapustil in za vedno odšel naš in vaš prijatelj, zelo dober oče in moja ljubezen," je zapisala.

Mitja je imel svojo znamko unikatno oblikovanih in izdelanih čevljev Mihoya. Izdelal je čevlje za številne znane Slovence in Slovenke, med drugim za Zlatka Zahovića, Samuela Lukasa, Vida Valiča, Majo Keuc, Tadeja Toša, Petra Polesa, Bojana Emeršiča in Rebeko Dremelj. Na Hojaka je prisegal tudi znani hrvaški glasbenik Massimo Savić, ki se je po njegove čevlje pripeljal posebej iz Hrvaške v Slovenijo. Za naš portal je nekoč povedal, da je Mitja izjemen talent. "V njegovih čevljih me lahko vidite v treh videospotih. Prvič, ko sem obul njegove čevlje, se mi je zdelo, kot da nekaj ni v redu, da mi nekaj manjka. A v bistvu so bili šele ti čevlji zdravi in dobri za mojo hrbtenico, tako da sem jih nosil tudi doma, da me je manj bolela hrbtenica. Resnično je dober."