Umrl je slovenski slikar France Slana

V starosti 95 let se je poslovil priznani slovenski slikar France Slana . Slikar, ki je izhajal iz Prlekije, je osnovno šolo dokončal v Splitu, v drugem letniku gimnazije pa se je družina preselila v Ljubljano, kjer je maturiral in se vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani. Študiral je slikarstvo pri profesorju Gabrijelu Stupici in Nikolaju Pirnatu ter leta 1949 diplomiral.

Po končani akademiji se je preživljal kot risar stripov za razne časopise in ilustrator. Imel je dolgo in plodovito kariero, v času katere je pripravil več kot 80 razstav. Poleg slik in grafik je ustvarjal tudi s keramiko, ljuba pa mu je bila tudi tapiserija. Njegovi priljubljeni motivi, ki jih je pogosto upodabljal, so bile krajine in živali, kot so petelini, mačke in ribe, ženski akti, tihožitja in čolni.