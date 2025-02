Umrl je umetnik in likovni pedagog Janko Testen

Kot so še zapisali v MGLC, je Janko Testen leta 1980 sodeloval na prvi skupinski razstavi v Galeriji Tivoli, ki jo je ustanovil Lujo Vodopivec . "V zadnjem letu nas je redno obiskoval in z nami delil spomine na to obdobje svojega življenja, tako v pogovorih kot tudi na ravni osebne fotodokumentacije. Izbor njegovih fotografij iz omenjenega obdobja bo objavljen v prihajajoči knjigi," so še zapisali.

Marina Mihelič Satler je leta 2023 ob umetnikovi razstavi v Bežigrajski galeriji 1 zapisala, da se je že zgodaj izkazal kot izjemen in tenkočuten risar ter tudi kot izvrstni fotograf. "Morda te je prav študij risanja v zgodnjem srednješolskem izobraževanju in pogled skozi fotografski objektiv zapeljal v tebi lastni likovni svet," je zapisala. Na razstavi v Bežigrajski galeriji 1 je bil predstavljen umetnikov štiridesetletni opus, pregled skozi dolgo likovno ustvarjalnost, ki je temeljila na težnji po preciznosti in dovršenosti, kar je za današnji čas redka slikarjeva značilnost, so zapisali v galeriji.

Testen se je rodil 4. julija 1950 v Ljubljani. Leta 1969 je končal šolanje na Šoli za oblikovanje v Ljubljani. Slikarstvo je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in diplomiral leta 1973. Prav tam je nadaljeval študij na slikarski specialki, kjer je tudi diplomiral leta 1975.

Nekaj let je deloval kot samostojni kulturni delavec in se ukvarjal predvsem s slikarstvom, grafičnim oblikovanjem, ilustracijo, stripom in fotografijo. Od leta 1981 je delal kot likovni pedagog na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Leta 2016 se je upokojil in nadaljeval s svojim delom v slikarstvu, oblikovanju, ilustraciji in fotografiji.