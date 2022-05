Umrl Jože Balažic, trobentar Ansambla bratov Avsenik

V 78. letu je umrl Jože Balažic , akademsko izobražen trobentar, ki je leta 1985 v priljubljenem Ansamblu bratov Avsenik nadomestil Franca Koširja . Balažic, ki je tekom svoje bogate kariere sodeloval s številnimi ansambli in glasbeno ustvarjal tudi kot član simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije, je do upokojitve pot nato nadaljeval v pedagoških vodah, in sicer kot učitelj in pomočnik ravnateljice na glasbeni šoli Moste Polje.

Glasbenik se je rad spominjal časov, ki jih je preživel v ansamblu. "Glasbena brezhibnost in suverenost, urejenost, delavnost in discipliniranost, srčna pripadnost in poštenost ... To ni bila samo nova stopnja glasbene akademije z veliko prakse, ampak tudi življenjska šola," so ob smrti glasbenika zapisali na portalu veseljak.si.