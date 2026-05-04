Domača scena

Na svoj 75. rojstni dan umrl muzikolog in dirigent Tomaž Faganel

Ljubljana, 04. 05. 2026 17.03 pred eno minuto 2 min branja

Avtor:
E.K. STA
Umrl muzikolog in dirigent Tomaž Faganel

Na svoj 75. rojstni dan je preminil ugledni slovenski muzikolog, dirigent in dolgoletni sodelavec Muzikološkega inštituta ZRC SAZU Tomaž Faganel, ki je s svojim delom neizbrisljivo zaznamoval slovensko zborovsko glasbeno dediščino.

Umrl je muzikolog, dirigent in pedagog Tomaž Faganel. Pomembno je zaznamoval slovensko zborovsko glasbo z vodenjem številnih pevskih zborov. Kot sodelavec Muzikološkega inštituta ZRC SAZU je urejal kritične izdaje slovenske glasbene dediščine, bil je tudi predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

"Z žalostjo sporočamo, da nas je zapustil naš dolgoletni član Društva hemofilikov in drugih z motnjo strjevanja krvi, gospod Tomaž Faganel. Tomaž ni bil le član društva, temveč ga je s svojo tiho in zvesto prisotnostjo skozi leta sooblikoval bistveno bolj, kot je bilo morda navzven opazno. Bil je izjemno skromen človek, ki se ni rad izpostavljal, zato njegova predanost in aktivnost v društvu pogosto nista prihajali v ospredje – a sta bili vedno prisotni," so med drugimi zapisali pri Društvu hemofilikov Slovenije.

Leta 1951 rojeni Faganel je v Ljubljani študiral orgle, solopetje, violino in muzikologijo ter dirigiranje v Gradcu, izpopolnjeval se je pretežno v Avstriji. Že med študijem je priložnostno vodil več zborov, najdlje pa je bil vodja APZ France Prešeren Kranj, s katerim je gostoval po Sloveniji in Evropi ter ob zborovski klasiki izvajal novo slovensko in pri nas še neizvajano evropsko glasbo.

Sodeloval je tudi s Komornim orkestrom Slovenicum, Komornim zborom RTV Slovenija, Zborom Slovenske filharmonije in drugimi. Več mandatov je deloval v odborih evropskega zborovskega združenja Europa Cantat in Mednarodnega zborovskega združenja (IFCM).

Na Muzikološkem inštitutu, kjer je bil sodelavec od leta 1986 do leta 2008, je raziskoval predvsem starejšo slovensko glasbo in urejal kritične izdaje slovenske glasbene dediščine. Več let je urejal tudi glasbeni reviji Cerkveni glasbenik in Naši zbori.

Predaval je na oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Slovensko muzikološko društvo mu je lani podelilo Mantuanijevo nagrado za življenjsko delo na področju muzikologije. Istega leta je prejel tudi zlato plaketo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za življenjsko delo.

Kot so zapisali v utemeljitvi nagrade, je Faganel ena od najpomembnejših osebnosti slovenskega zborovstva. Njegovi dosežki, obsežno uredniško, raziskovalno in mentorsko delo ter mednarodno povezovanje, ki je pomembno vplivalo na razvoj kakovostnega zborovstva v Sloveniji, predstavljajo izjemen doprinos k zborovski dejavnosti, so zapisali na JSKD.

"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo
Zgodba, ki se je začela zaradi otrok, danes pa jo pozna cela Slovenija
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Princesa sporočila veselo novico in razveselila kralja
Pokazala dekolte v obleki, ki ni ostala neopažena
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hranljiv obrok v 5 minutah: napitek, ki nasiti in napolni z energijo
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Naključni morilec
Delovna akcija
FNC 30
