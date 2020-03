Umrl 'najslavnejši neznani umetnik na svetu' ter nekdanji partner Marine Abramović

Ulay in Marina sta se spoznala v Amsterdamu in skupaj ustvarjala 12 let, ko sta šla narazen je v svetu odmevalo njuno slovo. Kajti odločila sta se za še zadnji performans Ljubezen, in sicer sta vsak iz svoje strani prehodila 2.500 kilometrov Kitajskega zidu, se srečala, poljubila in si rekla zbogom.

O njegovi smrti je poročal njegov prijatelj in soustvarjalec, slovenski režiser in scenarist Damjan Kozole, ki je zapisal: "ULAY (1943 - 2020). Frank Uwe Laysiepen - Ulay je umrl sinoči. V počastitev njegovega spomina delim utrinke iz ponovitve predstave Fototota (The Dead of Photography), ki smo jo naredili skupaj. Počivaj v miru, prijatelj."

"Zbogom moj dragi prijatelj. Pred časom se je zgodil ta trenutek, ko sem moral posneti nekaj posnetkov, preden sem se te drznil povabiti v Škuc galerijo za razstavo Ulay: Postati ... Nisem se zavedal, da je to šele začetek naše poti. Ni treba govoriti o tem, kakšna je tvoja umetniška vrednost, ki si jo nam dal. Ampak zame boš vedno brezkompromisni, poredni, radodaren in vesel človek, ki me je naučil stvari, ki presegajo umetnost," pa je zapisal prijatelj in kustos Tevž Logar.