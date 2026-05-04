Umrl nekdanji član skupine Martin Krpan in ustanovitelj zasedbe Bombe

Novico o njegovi smrti je na družbenem omrežju Facebook sporočila njegova nekdanja partnerica, novinarka Sonja Javornik. Kot je zapisala, je bil Bole genialen, nor, bil je vse, vsekakor pa tudi izjemen kitarist. Ko je bil član zasedbe Martin Krpan, so ga izbrali za najboljšega kitarista nekdanje Jugoslavije, napisal je nekaj res lepih komadov. "Najboljši in najbolj primeren zanj je gotovo Srečen na svoj žalosten način, ki jo je posnel s svojimi Bombami," je zapisala. Bil je tudi radijski voditelj in promotor, ki je na glasbenih večerih v diskoteki Palma v ljubljanskem Tivoliju skrbel za nove glasbene talente, še poroča Delo.

Skupina Martin Krpan, katere član je bil že na začetku, je delovala v 80. letih minulega stoletja, nastala pa je iz ostankov skupin Na lepem prijazni in Srečanje. Dokončno se je izoblikovala leta 1981 v zasedbi Saša Bole na kitari (nadomestil je Andreja Janežiča), Miro Križaj na bobnih, Aleš Klinar na klaviaturah in vokalist, Tomaž Sršen na basu in Andrej Turk kot vokalist. Med njihovimi albumi so Bonbonjera, Martin Krpan 2, Od višine se zvrti ter Bogovi in ovce. Kasneje se je skupini pridružil tudi Vlado Kreslin, ki je kmalu postal frontman skupine.

Skupina Bombe je delovala med letoma 1990 in 1997, ob Boletu so bili njihovi člani še pevec Miran Odobašič - Billy, basist Marko Šturm Bico in tekstopisec Gregor Tomc. V času svojega delovanja so posneli albume Zvočni zid, ki je postal razvpit zaradi cenzure celotne plošče, Metafizične svinje in Sladka pozaba.

