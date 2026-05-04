Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Umrl nekdanji član skupine Martin Krpan in ustanovitelj zasedbe Bombe

Ljubljana, 04. 05. 2026 09.21 pred 58 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA K.A.
saša bole

Umrl je glasbenik Saša Bole, nekdanji član skupine Martin Krpan in ustanovitelj zasedbe Bombe, ki je delovala med letoma 1990 in 1997, poročajo mediji. Kot kitarist in promotor mladih glasbenih kolegov je Bole zaznamoval slovensko rock in alternativno glasbo v 80. in 90. letih minulega stoletja, bil je tudi radijski voditelj.

Novico o njegovi smrti je na družbenem omrežju Facebook sporočila njegova nekdanja partnerica, novinarka Sonja Javornik. Kot je zapisala, je bil Bole genialen, nor, bil je vse, vsekakor pa tudi izjemen kitarist. Ko je bil član zasedbe Martin Krpan, so ga izbrali za najboljšega kitarista nekdanje Jugoslavije, napisal je nekaj res lepih komadov. "Najboljši in najbolj primeren zanj je gotovo Srečen na svoj žalosten način, ki jo je posnel s svojimi Bombami," je zapisala. Bil je tudi radijski voditelj in promotor, ki je na glasbenih večerih v diskoteki Palma v ljubljanskem Tivoliju skrbel za nove glasbene talente, še poroča Delo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skupina Martin Krpan, katere član je bil že na začetku, je delovala v 80. letih minulega stoletja, nastala pa je iz ostankov skupin Na lepem prijazni in Srečanje. Dokončno se je izoblikovala leta 1981 v zasedbi Saša Bole na kitari (nadomestil je Andreja Janežiča), Miro Križaj na bobnih, Aleš Klinar na klaviaturah in vokalist, Tomaž Sršen na basu in Andrej Turk kot vokalist. Med njihovimi albumi so Bonbonjera, Martin Krpan 2, Od višine se zvrti ter Bogovi in ovce. Kasneje se je skupini pridružil tudi Vlado Kreslin, ki je kmalu postal frontman skupine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skupina Bombe je delovala med letoma 1990 in 1997, ob Boletu so bili njihovi člani še pevec Miran Odobašič - Billy, basist Marko Šturm Bico in tekstopisec Gregor Tomc. V času svojega delovanja so posneli albume Zvočni zid, ki je postal razvpit zaradi cenzure celotne plošče, Metafizične svinje in Sladka pozaba.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Boletu se je na družbenih omrežjih med drugim poklonil Goran Šarac. Po njegovem mnenju je bil "neustavljiva faca", upornik in inovativen pred svojim časom. "Bole v okolju, kjer je živel in ustvarjal, ni doživel potrditve svojega talenta v obsegu, ki mu je pripadala," je med drugim zapisal glasbeni producent.

bombe martin krpan saša bole kitarist smrt glasba

Lepa in nadarjena po mami: hči Nadiye Bychkove osvaja medalje

Moskisvet.com Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Zadovoljna.si Stal je na odru s skupino Parni Valjak, zdaj predstavlja novo pesem
24ur.com Umrl je Ramon, kitarist skupine Zablujena generacija
24ur.com Avdić, Boscarol, Flisar in Emeršič prijeli za glasbila in zaigrali rock
24ur.com Umrl je Aco Razbornik, velikan slovenske glasbene produkcije
24ur.com Žigan Krajnčan: Z zvokom v živo sem želel doseči elektronski zvok
24ur.com Bora Čorba bo pokopan v rodnem Čačku
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
04. 05. 2026 10.19
Vsak dan zmeri isto, zmer se najde idi*t, ko da mi vse kar nočem me še vpraša če kej mot. Mirno se okrog obrnem izklopm vse in zamižim, končno dolgo trdo spanje, rečem, in se zasmejim... Ker jaz sem srečen na svoj zalosten način, ja srečen na svoj žalosten način... RIP LEGENDA
Odgovori
0 0
supergigi
04. 05. 2026 10.11
Dobro muziko smo imeli včasih in krasne voditeljice kot sta bili npr. S.Einsidler in S.Gerdej. Rip Sašo Bole.
Odgovori
+1
1 0
Hc4life
04. 05. 2026 09.45
Naj ti bo lahka zemlja Sašo ...
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Igralka svetuje, kako uskladiti modo in življenje z dvema sinovoma
Poetična imena, ki bi jih za otroke izbrala Taylor Swift
Poetična imena, ki bi jih za otroke izbrala Taylor Swift
Zgodba, ki se je začela zaradi otrok, danes pa jo pozna cela Slovenija
Zgodba, ki se je začela zaradi otrok, danes pa jo pozna cela Slovenija
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
zadovoljna
Portal
Pokazala dekolte v obleki, ki ni ostala neopažena
Dnevni horoskop: Kozorogi potrebujejo počitek, ribe sledijo navdihu
Dnevni horoskop: Kozorogi potrebujejo počitek, ribe sledijo navdihu
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Kontroverzna obutev iz 2000-ih spet navdušuje
Kontroverzna obutev iz 2000-ih spet navdušuje
vizita
Portal
Išias in bolečine v križu: kaj res pomaga
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
cekin
Portal
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
moskisvet
Portal
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
Razšla sta se, ker ji je sekta prepovedala spolne odnose: odmevno razkritje znane manekenke
Razšla sta se, ker ji je sekta prepovedala spolne odnose: odmevno razkritje znane manekenke
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Zahtevna prenova doma s težko zgodbo
Kako vključiti otroke v gospodinjska dela?
Kako vključiti otroke v gospodinjska dela?
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
okusno
Portal
Kava ni le za pitje: ideje za sladice in jedi z žara
6 hitrih testenin, ki jih pripravite iz sestavin, ki jih že imate doma
6 hitrih testenin, ki jih pripravite iz sestavin, ki jih že imate doma
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
voyo
Portal
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
FNC 30
FNC 30
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692