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Domača scena

Umrl pesnik in soustanovitelj Vilenice Aleksander Peršolja

Sežana, 26. 06. 2026 13.47 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA E.K.
Aleksander Peršolja

V 82. letu starosti je umrl primorski pesnik Aleksander Peršolja, poročajo Primorske novice. Bil je eden od ustanoviteljev mednarodnega literarnega festivala Vilenica in dolgoletni programski vodja Kosovelovega doma Sežana.

Aleksander Peršolja je bil tajnik takratnega Primorskega dramskega gledališča Nova Gorica, nato pa organizator kulture na Krasu. Vrsto let je vodil Kosovelov dom Sežana, več kot 15 let pa je bil tudi njegov programski vodja. Bil je tudi član Društva slovenskih pisateljev.

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Med študijem v Ljubljani je bil odgovorni urednik literarne revije Objave ter je sodeloval pri pesniškem almanahu študentov slavistike Štirinajst. Pesmi je začel objavljati v 60. letih v reviji Perspektive, pozneje pa tudi v večini slovenskih literarnih revij in v številnih literarnih zbornikih. Občasno je objavljal pod psevdonimom Aleksander Šandrov. Njegove pesmi so prevedene v več jezikov, je tudi avtor dramskih priredb poezije Srečka Kosovela.

Peršolja je bil pobudnik številnih domačih in mednarodnih kulturnih dogodkov, predvsem literarnih. Posebej velja omeniti njegov prispevek k ustanovitvi in uveljavitvi mednarodnega literarnega festivala Vilenica, ki poteka že od leta 1986, kot tudi njegovo pobudo za mednarodno nagrado mlada vilenica. Glede začetkov festivala se njegovo ime omenja skupaj z Venom Tauferjem. Lani so mu na festivalu podelili častni kristal Vilenice.

Med drugim je pomembna tudi njegova založniška dejavnost, saj je poskrbel za izdajo številnih leposlovnih del, posvetil pa se je tudi promociji slovenskih pesnikov v tujini, zlasti Kosovela. Leta 2016 ga je javni sklad za kulturne dejavnosti nagradil za življenjsko delo na področju literarnih dejavnosti.

Aleksander Peršolja pesnik delo smrt kultura

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