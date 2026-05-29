Umrl je pisatelj in novinar Bogdan Novak

Ljubljana, 29. 05. 2026 12.21 pred 24 minutami 2 min branja 0

K.Z. STA
Bogdan Novak

V 83. letu starosti je umrl pisatelj in novinar Bogdan Novak, je sporočila njegova družina. Študiral je primerjalno književnost, najprej se je uveljavil kot novinar. Pisal je tudi poezijo in prozo, med njegovimi najbolj znanimi proznimi deli je prekmursko-primorska družinska saga Lipa zelenela je, ki je sestavljena iz 12 romanov.

Leta 1944 v Murski Soboti rojeni Bogdan Novak je odraščal v Ljubljani, kjer je živel in ustvarjal, kasneje se je večkrat preselil, med drugim v Sarajevo, Brezje nad Kamnikom in Čagošče na Dolenjskem. Uveljavil se je kot pisatelj in novinar, med drugim je bil urednik satiričnega časnika Pavliha, urednik Teleksa in dopisnik Dela iz Sarajeva, nato urednik osrednje redakcije Dela, piše na spletnem portalu Obrazi slovenskih pokrajin. Dolga leta je bil svobodni književnik, leta 2005 se je upokojil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novakovo prozo za mladino in odrasle so označili kot humorno, kljub pogosto težkim in krutim situacijam junakov. Pisal je tudi poezijo, leta 2007 je izšla njegova pesnitev Pesem o kralju Matjažu. Družinsko sago Lipa zelenela je, ki je izšla leta 1999, je najprej izdal v šestih delih in jih kasneje dodal še šest. Vsebina zajema obdobje od zadnje četrtine 19. do konca 20. stoletja.

Med njegovimi bolj znanimi romani za odrasle je tudi Pasja grofica: Napoleonova resnična ljubezen iz leta 2006, med mladinskimi deli pa zbirka desetih knjig Zvesti prijatelji, po katerih je bil posnet tudi film, in roman Ninina pesnika dva iz leta 2002. Leta 2009 je skupaj s Simonom Lenarčičem izdal Kuharsko enciklopedijo v dveh delih.

Njegova bibliografijo obsega več kot 80 samostojnih knjig za otroke, mladino in odrasle. Med drugim je podpisal še romane Sredi življenja smo s smrtjo obdani, Zvezde bodo ugasnile, če povem jim svojo zgodbo, Trte umirajo stoje in Zdomci med brati.

Njegov oče je bil znani slovenski etnolog in slavist Vilko Novak.

Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Koliko od 100.000 evrov bruto plače dejansko ostane? Razlika med državami vas lahko šokira
Resnična plat dela na superjahtah: Kaj se skriva za razkošjem?
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Ja, Chef!
