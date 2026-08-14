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Umrl prevajalec in gledališki ustvarjalec Darko Čuden

Ljubljana, 14. 08. 2026 14.48 pred 4 urami 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Darko Čuden

Umrl je Darko Čuden, profesor nemškega jezika, prevajalec, režiser in dolgoletni član Gledališča 2B iz Bohinjske Bistrice. Star je bil 64 let. Čuden je v slovenščino prevajal predvsem iz danščine, norveščine in švedščine, pa tudi iz nemščine in angleščine.

Leta 1961 rojeni Darko Čuden je osnovno šolo obiskoval v Bohinjski Bistrici, nato nadaljeval šolanje na Gimnaziji Jesenice. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je študiral angleščino in nemščino.

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Od leta 1991 je bil zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je deloval kot profesor modernega nemškega jezika. Njegova raziskovalna področja so obsegala med drugim oblikoslovje, besedoslovje, skladnjo, pomenoslovje in kontrastivno jezikoslovje. Od pokojnega so se poslovili tudi njegovi sodelavci s Filozofske fakultete, na družbenih omrežjih pa tudi njegovi bližnji in prijatelji.

Pomemben del njegovega ustvarjanja je bilo prevajanje. Njegov prevajalski opus je obsegal tako dela za odrasle kot otroško in mladinsko književnost. Med drugim je prevajal dela skandinavskih avtorjev, kot so Maria Parr, Solvej Balle, Karl Ove Knausgard, Jo Nesbo in Jussi Adler-Olsen.

Leta 2016 je bil v ožjem izboru za Sovretovo nagrado za prevode leposlovnih del iz skandinavskega oziroma germanskega govornega območja.

Za prevod romana Smrt se vozi v audiju danskega pisatelja Kristiana Banga Fossa je leta 2013 prejel nagrado Evropske unije za književnost.

Več kot dve desetletji je režiral v Gledališču 2B v Bohinjski Bistrici, kjer je pogosto posegal po besedilih, ki so bila v Sloveniji izvedena prvič, številne igre pa je tudi sam prevedel. Za svoje delo je leta 1997 prejel Linhartovo listino.

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