Umrl režiser in profesor Mile Korun

Korunove predstave so bile vsaj v začetku modernistične, pozneje pa so ga nekateri označevali za fundamentalista. Bil je eden prvih reformatorjev slovenskega gledališča. Vztrajal je pri reformaciji in modernizaciji znotraj nacionalnih gledaliških hiš in kljub vabilom ni sodeloval pri eksperimentalnih gledališčih, kot je bil Oder 57. Za svoje uprizoritve slovenskih in svetovnih klasičnih dram je prejel pomembne gledališke nagrade in priznanja tako v Sloveniji kot na območju nekdanje Jugoslavije.