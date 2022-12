Umrl slovenski pisatelj, gledališčnik in profesor Lado Kralj

"Kraljeva tematska težišča so bila dramatika v svetovni literaturi od antike do danes ter lirika in proza v svetovni literaturi od začetka 19. stoletja do druge svetovne vojne, vsakič z močnim poudarkom na slovenskih besedilih. Ob literarnem je tudi v svojem znanstveno-raziskovalnem delu mojster izbranih, gostih formulacij, ves čas delujoč na specifični mikroravni, ki je ključna in tako zelo redka. Z literarnozgodovinskimi in literarnoteoretskimi raziskavami, zajetimi v številne znanstvene članke in publikacije, je postavil temelje teorije drame," so leta 2020 zapisali v utemeljitvi nagrade.

Lado Kralj se je rodil leta 1938 v Slovenj Gradcu, nato študiral primerjalno književnost in angleški jezik s književnostjo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral iz ekspresionizma v slovenski in nemški literarni vedi. Krajši čas je bil umetniški vodja Drame SNG Ljubljana. Od konca šestdesetih let prejšnjega stoletja je bil ključna figura pri utemeljevanju in širjenju nove, avantgardne estetike v slovenskem teatru. Pozneje je bil pomembno vpet v delovanje gledaliških festivalov v Jugoslaviji in Sloveniji. V toku prehajanj med prakso in teorijo je dve desetletji na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na ljubljanski Filozofski fakulteti predaval o zgodovini drame in njeni teoriji, v mladih intelektualcih oblikoval čut za zgodovinske avantgarde 20. stoletja in med drugim vodil seminar gledališke kritike.