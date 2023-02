Umrl slovenski skladatelj in aranžer zabavne glasbe Dušan Porenta

V 91. letu se je poslovil Dušan Porenta . Novico o smrti glasbenika, skladatelja in aranžerja zabavne glasbe, ki je pisal glasbo za radio in televizijo ter kot skladatelj sodeloval na različnih festivalih, je sporočila njegova vnukinja Pia .

Njegove skladbe so prepevala številna znana imena slovenske glasbe Berta Ambrož, Majda Sepe, Jožica Svete, Braco Koren, Meta Malus, Oto Pestner, Edvin Fliser in drugi. Skladba Trideset let, za katero je prispeval glasbo in besedilo, je leta 1971 na festivalu Slovenske popevke v pevski izvedbi Ota Pestnerja zasegla prvo mesto in se vpisala med klasike. Otroci morja, za katero je prispeval glasbo, besedilo je dodal Dušan Velkaverh, izvajal pa jo je Edvin Fliser, je leta 1972 dosegla odlično tretjo nagrado občinstva skupaj s pesmijo Ljubljanski zvon. Istega leta so bili Otroci morja najbolj predvajana skladba leta.