Domača scena

Umrl vsestranski ustvarjalec Blaž Kutin

Ljubljana, 06. 10. 2025 14.50 | Posodobljeno pred 35 minutami

STA
Umrl je vsestranski ustvarjalec Blaž Kutin, poročajo mediji. Deloval je kot scenarist, pisatelj, režiser in fotograf, pozornost pa je pritegnil tako s filmskim kot z literarnim ustvarjanjem. Umrl je v nedeljo, star je bil 55 let.

Kutin je diplomiral iz etnologije in kulturne antropologije ter sociologije kulture. Bil je sodelavec Radia Študent, prispevke pa je objavljal v različnih medijih, kot so Dnevnik, Ekran in Mladina. Deloval je tudi kot prevajalec.

Blaž Kutin
Blaž Kutin FOTO: Slovenski filmski center

Po študiju se je posvetil filmu. Leta 2006 je na filmskem festivalu v Cannesu prejel nagrado Novi talent EU za scenarij Lara, dve leti kasneje pa je posnel svoj prvi celovečerni film Nikoli nisva šla v Benetke, ki je bil uvrščen v tekmovalni spored sarajevskega filmskega festivala. Njegov kratki film Poslednji dan Rudolfa Nietzscheja je na Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel nagrado vesna.

Leta 1995 je izšla njegova knjiga Dežela belih golobov, literarni potopis, ki opisuje enega od potovanj v Bosno v letih 1993 in 1994. Ob filmu se je zadnja leta ukvarjal tudi z abstraktno fotografijo in s pisanjem kratkih zgodb. Njegova zbirka kratkih zgodb Tempirana bomba je bila leta 2018 nominirana za nagrado novo mesto, njegov romaneskni prvenec Kenozoik pa se je uvrstil med deset nominirancev za nagrado kresnik. Njegova kratka zgodba Dom je radijsko premiero doživela leta 2016.

Živel je med Ljubljano in Berlinom.

Blaž Kutin umetnik smrt
  • Regal
