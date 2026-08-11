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Domača scena

Umrla dolgoletna članica ljubljanske Drame Neža Simčič

Ljubljana, 11. 08. 2026 11.12 pred 5 urami 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Neža Simčič

V 77. letu je umrla slovenska gledališka in filmska igralka Neža Simčič, poročajo mediji. Bila je dolgoletna članica ansambla Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana, kjer je v 80. in 90. letih nastopila v številnih predstavah. Nastopila je tudi v več celovečernih filmih, med drugim v Cvetju v jeseni.

Leta 1950 rojena igralka Neža Simčič je v 70. in 80. letih minulega stoletja nastopila tudi v filmih Pomladni veter, Čudoviti prah, Eva, Veselo gostivanje in Doktor, nato pa se je v drugi polovici 80. let posvetila zlasti gledališču.

Med predstavami, v katerih je nastopala v produkciji ljubljanske Drame, portal Sigledal kot prvo omenja Stričkove sanje Fjodora Mihajloviča Dostojevskega v režiji Jožeta Babiča iz leta 1987. Temu so sledila dela Kafke, Shakespeara, Jovanovića, Moliera, Cankarja, Gogolja in drugih avtorjev.

Neža Simčič igralka gledališče smrt kariera

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