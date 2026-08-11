Umrla dolgoletna članica ljubljanske Drame Neža Simčič

Leta 1950 rojena igralka Neža Simčič je v 70. in 80. letih minulega stoletja nastopila tudi v filmih Pomladni veter, Čudoviti prah, Eva, Veselo gostivanje in Doktor, nato pa se je v drugi polovici 80. let posvetila zlasti gledališču.

Med predstavami, v katerih je nastopala v produkciji ljubljanske Drame, portal Sigledal kot prvo omenja Stričkove sanje Fjodora Mihajloviča Dostojevskega v režiji Jožeta Babiča iz leta 1987. Temu so sledila dela Kafke, Shakespeara, Jovanovića, Moliera, Cankarja, Gogolja in drugih avtorjev.