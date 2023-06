Umrla Ema Prodnik, nekdanja članica Avsenikov

V 83. letu starosti se je poslovila legendarna pevka Ansambla bratov Avsenik, Ema Prodnik. Novico o smrti nekdanje članice s prepoznavnim glasom je na Facebooku sporočil Sašo Avsenik. "Danes smo izvedeli žalostno vest, da je za vedno zaspala gospa Ema Prodnik. Pri ansamblu bratov Avsenik je delovala 20 zlatih let. Njen nežen glas in srčne interpretacije glasbe so se in se še danes dotaknejo src Slovencev in drugih prijateljev po vsem svetu.

Najlepša hvala za vso ljubezen in glasbo. Počivajte v miru," je zapisal.