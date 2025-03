Umrla ilustratorka Ančka Gošnik Godec: 'Zaznamovala otroštvo številnih'

Umrla je ilustratorka Ančka Gošnik Godec , ki je je z ilustracijami opremila več kot 100 knjižnih del za otroke, med katerimi so Muca Copatarica, Za lahko noč, Lukec in njegov škorec, Pestrna, Mamka Bršljanka in Lučka Regrat . "Velika umetnica, katere dela poznamo prav vsi," je na omrežje X zapisala ministrica za kulturo Asta Vrečko . V nadaljevanju je delila zapis o življenju in delu umetnice.

"Najbolj znane ilustracije so pravljice Muca copatarica, ki je izšla že leta 1957, Za lahko noč, Lukec in njegov škorec, Pestrna, Zelišča male čarovnice, Iščemo hišico... pa upodobitve ljudskih pripovedi v zbirkah Pravljice, Zverinice iz Rezije, Mamka Bršljanka, Zlata skledica, Lonček, kuhaj, Čudežni mlinček, Za devetimi gorami..."

Zapisala je tudi, da je bila pokojna umetnica aktivna vse od 50. let 20. stoletja. "V svoji dolgi karieri pa ni ilustrirala samo slikanic, saj je vrsto let sodelovala z revijami Ciciban, Cicido, Pionirski list oziroma Pil, Kurirček, Pionir in Tabor. Gošnik Godec je s svojim delom doma in tujini utirala pot tako umetnicam kot ilustraciji, ki jo je postavila ob bok drugih umetniških zvrsti."

"Ilustracije Ančke Gošnik Godec so zaznamovale otroštva številnih generacij v desetletjih njenega ustvarjanja in ostajajo brezčasen izraz domišljije, lepote in umetnosti ter bodo nasmehe na obraze in grele otroška srca še naprej. Za svoje delo je prejela številne nagrade. Na zadnje lansko leto Jakopičevo nagrado za življenjsko delo." Ob zapisu je ministrica delila tudi črno-belo fotografijo pokojne ilustratorke.

Ančka Gošnik Godec se je leta 1927 rodila v Celju, diplomirala pa je iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je opravila tudi podiplomski študij grafike pri Božidarju Jakcu. Študijsko se je izpopolnjevala tudi v Parizu. Uvršča se v generacijo slovenskih ilustratorjev, ki je utirala pot tej likovni zvrsti pri nas.

Za svoje delo je prejela vrsto nagrad. Mladinska knjiga ji je podelila tri Levstikove nagrade, leta 1997 je prejela nagrado za življenjsko delo Hinko Smrekar. V Beogradu so ji leta 1961 dodelili nagrado mlado pokolenje, kjer so jo večkrat ovenčali tudi z zlatim peresom, leta 1965 je prejela nagrado knjižnega sejma v Beogradu in nagrado na razstavi najlepših knjig v Leipzigu. Leta 1975 in 1980 so ji v Ljubljani dodelili plaketo zlata slikanica, v letu 2000 pa je bila uvrščena na častno listo združenja za uveljavljanje mladinske književnosti IBBY. Ob njeni 90-letnici so pri Mladinski knjigi izdali knjigo pravljic Zlata skledica z njenimi podobami, te so zbrane tudi v antologiji Zlata ptica, ki je izšla leta 2011.

Lani je prejela nagrado Riharda Jakopiča za likovno in vizualno umetnost za življenjsko delo. "Svoje delo sem imela zelo rada in vesela sem bila vsakega dobro dokončanega izdelka," je takrat poudarila. Zanjo je bila tako vedno največja nagrada, če ji je neko delo uspelo.