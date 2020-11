Umrla je dramska igralka Judita Hahn - Kreft

Judita Hahn - Kreft se je rodila 16. septembra 1926 v murskosoboški judovski družini Hahn. Del druge svetovne vojne (1944 in 1945) je preživela v koncentracijskem taborišču Auschwitz. Po vojni se je vpisala na takratno Akademijo za igralsko umetnost in študij končala leta 1952, formalno pa diplomirala šele leta 1977. Od svojih mladih igralskih let pa vse do upokojitve leta 1984 je bila stalna članica Mestnega gledališča ljubljanskega, pa tudi takrat, ko je formalno že zaključila svoje igralsko delovanje, je ostala zvesta svojemu gledališču, ki ga je nadvse ljubila, in v njem odigrala še nekaj vlog.