Umrla je filmska in gledališka ustvarjalka Marta Frelih

Maribor, 01. 12. 2025 11.17 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , E.K.
V minulih dneh je umrla filmska in gledališka ustvarjalka Marta Frelih, stara 58 let. Podpisala je več filmov, kot kostumografka in scenografka je ustvarjala za številne operne, gledališke, baletne predstave in kabarete za gledališke in operne hiše po Sloveniji in v tujini. Pripravila je tudi več fotografskih in kostumografskih razstav.

25. oktobra 1967 v Mariboru rojena Marta Frelih je leta 1992 diplomirala iz kostumografije in modnega oblikovanja na Neue Kunstschule v Zürichu, dve leti kasneje pa še na mariborski Pedagoški fakulteti. Leta 2002 je magistrirala na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, pet let kasneje pa doktorirala iz humanističnih znanosti, kostumografije in umetnosti na kölnski Fakulteti za humanistične študije.

Kot so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC), je Frelih že v času študija na akademiji posnela svoj prvi dokumentarno-igrani film Ivana Kobilca - Portret slikarke iz leta 2008. Za film je pripravila znanstveno raziskavo o mednarodnem študiju in življenju slikarke Kobilce, scenarij ter film tudi režirala. Za igrane prizore v filmu je ustvarila kostume in scenografijo. Film je bil prikazan na televizijskem festivalu Prix Italia 2008 in na 11. Festivalu slovenskega filma v Portorožu. Bil je nominiran tudi za viktorja.

Leta 2009 je nastal celovečerni dokumentarno-igrani film Alma M. Karlin, samotno potovanje, za katerega je na 12. Festivalu slovenskega filma prejela vesno za najboljšo kostumografijo in posebno priznanje za najboljši dokumentarni film. Še istega leta je nastal polurni potopisni film Indija, dežela Gujarat, ki je spontano nastal v Indiji, ko so se s filmsko ekipo navduševali nad lepotami dežele. Poleg režije je napisala tudi scenarij.

Pravljična opera Obuti maček Cesarja Cuia iz leta 2015, za katero je poleg uprizoritvenega koncepta ustvarila scensko in kostumsko podobo, predstavlja njen debi s področja operne režije.

Med njenimi deli so pri SFC izpostavili še celovečerni dokumentarno-igrani film Ita Rina: Filmska zvezda, ki je zavrnila Hollywood iz leta 2016, leto kasneje je režirala kratki igrani film Po slovensko, leta 2020 pa se je vrnila k dokumentarno-igrani formi s filmom Lebdenje o slovenski koreografinji Rut Vavpotič, ki je svojo baletno kariero začela leta 1920 v Ljubljani, kasneje pa plesala v vrsti evropskih baletnih ansamblov in sodelovala s svetovno znanimi koreografi.

Kot kostumografka in scenografka je Frelih ustvarjala za operne hiše po Sloveniji, Nemčiji, Avstriji, Švici in Franciji.

