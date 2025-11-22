Umrla je Nataša Kozlan , prva miss v samostojni Sloveniji, ki je na lepotnem tekmovanju zastopala mlado državo, je na družbenem omrežju Facebook sporočil Iztok Gartner . Kot poročajo mediji, se je dlje časa borila z rakom.

"Bila je simbol nekega časa, ko smo verjeli, da lahko v tej državi nastane nekaj novega, čistega, lepšega. In hkrati je bila ženska, ki je daleč od kamer in žarometov živela tiho, toplo in srčno življenje z izjemno sposobnostjo, da je dvigovala druge, četudi je sama padala," je zapisal Iztok Gartner.

Leta 1991 je na lepotnem tekmovanju zmagala Teja Skarza, ki pa se zaradi zapletov na letališču mednarodnega tekmovanja ni udeležila, je razvidno s spletne strani Miss Slovenija.

Med več kot 300 prijavljenimi kandidatkami je na Bledu devetčlanska žirija izmed 12 finalistk za Miss Slovenije leta 1992 izbrala takrat še dijakinjo Natašo Abram iz Kopra. Spremljevalki Miss Slovenije sta tedaj postali Mihaela Kolarič in Metka Klajderič.

Za naslov miss sveta se je Kozlan pomerila v južnoafriškem mestu Sun City. Med 83 tekmovalkami se je uvrstila v prvo polovico.