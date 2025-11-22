Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Umrla je Nataša Kozlan, prva miss v samostojni Sloveniji

Ljubljana, 22. 11. 2025 15.14 | Posodobljeno pred 19 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
3

V 51. letu je umrla Nataša Kozlan, javnosti bolj znana kot Nataša Abram. Leta 1992 je postala prva miss Slovenije, ki je Slovenijo zastopala na mednarodnem tekmovanju.

Umrla je Nataša Kozlan, prva miss v samostojni Sloveniji, ki je na lepotnem tekmovanju zastopala mlado državo, je na družbenem omrežju Facebook sporočil Iztok Gartner. Kot poročajo mediji, se je dlje časa borila z rakom.

Umrla je Nataša Kozlan.
Umrla je Nataša Kozlan. FOTO: Facebook

"Bila je simbol nekega časa, ko smo verjeli, da lahko v tej državi nastane nekaj novega, čistega, lepšega. In hkrati je bila ženska, ki je daleč od kamer in žarometov živela tiho, toplo in srčno življenje z izjemno sposobnostjo, da je dvigovala druge, četudi je sama padala," je zapisal Iztok Gartner.

Leta 1991 je na lepotnem tekmovanju zmagala Teja Skarza, ki pa se zaradi zapletov na letališču mednarodnega tekmovanja ni udeležila, je razvidno s spletne strani Miss Slovenija.

Med več kot 300 prijavljenimi kandidatkami je na Bledu devetčlanska žirija izmed 12 finalistk za Miss Slovenije leta 1992 izbrala takrat še dijakinjo Natašo Abram iz Kopra. Spremljevalki Miss Slovenije sta tedaj postali Mihaela Kolarič in Metka Klajderič.

Za naslov miss sveta se je Kozlan pomerila v južnoafriškem mestu Sun City. Med 83 tekmovalkami se je uvrstila v prvo polovico.

nataša kozlan smrt mis
Naslednji članek

'Dve slovenski ikoni': srečanje Kopitarja in Ravnika v Los Angelesu

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363