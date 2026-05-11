Umrla je vedeževalka Maruča Novak

Od vedeževalke Maruče se je na družbenem omrežju poslovila vsestranska umetnica Salome, s katero sta bili dobri prijateljici. "Draga moja Maruča Novak, hvala ti za vso toplino, ljubezen in dobroto, ki si jo nesebično delila z mano. Bila si nekaj posebnega, človek s srcem, nežno dušo in objemom, v katerem je bilo vedno čutiti mir. Zame nisi bila le prijateljica, bila si moja druga mama. Tvoj glas, tvoje besede, tvoj smeh in vsa skrb, ki si mi jo dajala, bodo za vedno ostali v mojem srcu," je na družbenem omrežju zapisala Salome.