Domača scena

Umrla je vedeževalka Maruča Novak

Ljubljana, 11. 05. 2026 08.29 pred 57 minutami 1 min branja 8

Avtor:
K.Z.
Vedeževalka Maruča

Umrla je vedeževalka Marija Novak, bolj znana kot Maruča, ki je prihodnost v svoji televizijski oddaji Maručini kristali napovedovala s pomočjo kristalov. Stara je bila 83 let.

Od vedeževalke Maruče se je na družbenem omrežju poslovila vsestranska umetnica Salome, s katero sta bili dobri prijateljici. "Draga moja Maruča Novak, hvala ti za vso toplino, ljubezen in dobroto, ki si jo nesebično delila z mano. Bila si nekaj posebnega, človek s srcem, nežno dušo in objemom, v katerem je bilo vedno čutiti mir. Zame nisi bila le prijateljica, bila si moja druga mama. Tvoj glas, tvoje besede, tvoj smeh in vsa skrb, ki si mi jo dajala, bodo za vedno ostali v mojem srcu," je na družbenem omrežju zapisala Salome.

Vedeževalka Maruča je bila ena prvih televizijskih vedeževalk pri nas.
Vedeževalka Maruča je bila ena prvih televizijskih vedeževalk pri nas.
FOTO: 24ur.com

"Ne znam opisati, kako zelo te bom pogrešala. Ostala je praznina, ki je ne bo mogel zapolniti nihče, a hkrati tudi neizmerna hvaležnost, da sem te sploh lahko imela v svojem življenju. Ko bom jedla sendvič s sadnim jogurtom, boš skupaj z mano. Počivaj v miru, draga moja. Rada te imam, za vedno!" je še dodala umetnica.

maruča vedeževalka smrt marija novak

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osservatore
11. 05. 2026 09.36
"Od vedeževalke Maruče se je na družbenem omrežju poslovila vsestranska umetnica Salome". Vsestranska umetnica Salmonelič???? hahahahahahahahahahahahahahaha, dejte naštet kaj je v življenju naredil(a) ta zguba.
Odgovori
0 0
Deathstar
11. 05. 2026 09.23
A pa je vedela, kaj bo?
Odgovori
+1
1 0
Razsuti Tovor
11. 05. 2026 09.23
Očitno ljudje potrebujemo nekaj upanja, sicer ne bi nasedali prav vsaki branži, ki si z naivnostjo ljudi služijo kruh. Na lepe besede nasedemo prav vsi, bodisi v politiki, verovanju, piramidnih goljufijah, obljubam in seveda vedeževanju.
Odgovori
+2
2 0
abmam
11. 05. 2026 09.03
Vsestranska umetnica Salome? No, pa mi naštejte nekaj njenih umetniških dosežkov.
Odgovori
+6
8 2
HitraVeverca
11. 05. 2026 09.02
Namesto da bi pisali od čem pametnem, mečete vso dobesedno poneumljanje v eter. Med tem ko je slovenec dosegel 6 mesto izmed 350.000 wings for life in so z njimi zbrali 9 miljonov za raziskave paraplegikov o tem pa nobenega govora ne? Pač res novinarstvo je šlo cugrunt...
Odgovori
+6
8 2
Alergičen na levake
11. 05. 2026 09.09
Tako novico bi brala samo majhna skupina paraplegikov. Tole pa berejo vsi invalidi, ki verjamejo prodajalcem megle ... Za klike gre ...
Odgovori
+4
5 1
kakorkoliže
11. 05. 2026 08.53
Vedeževalci, duhovniki, politiki, prodajalci praznih in lažnih obljub.
Odgovori
+5
8 3
AlexReal
11. 05. 2026 08.50
Je to res tako pomembna novica ? Vedeževalka ??
Odgovori
+5
7 2
