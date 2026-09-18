Umrla priznana slovenska pevka zabavne glasbe Lidija Kodrič

V 83. letu starosti je umrla slovenska pevka zabavne glasbe Lidija Kodrič , poroča spletni portal RTVS MMC . Kodrič se je v zgodovino slovenske popevke zapisala s pesmimi, kot so Neizpeta melodija , Danes mi je šestnajst let , Forza, fešta! in Kdor rad živi v miru .

Lidija Kodrič se je rodila leta 1944 v Kranju. Leta 1962 je na mariborskem festivalu popevk Katedra slavila s skladbo Moja mala tiha sreča, istega leta je nastopila tudi na prvem festivalu Slovenske popevke na Bledu.

Na Slovenski popevki je leta 1969 dobila prvo nagrado občinstva s skladbo Neizpeta melodija, naslednje leto pa ji je pesem Ti si moj pravi človek prinesla drugo nagrado strokovne komisije. V karieri je gostovala na številnih jugoslovanskih glasbenih festivalih, kjer je prejela mnogo priznanj.

Leta 2004 je s pesmijo Tvuoje uorglice zmagala na Festivalu narečnih popevk, dve leti kasneje pa je zmago ponovila s pesmijo Forza, fešta!.