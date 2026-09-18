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Umrla priznana slovenska pevka zabavne glasbe Lidija Kodrič

Ljubljana, 18. 09. 2026 19.02 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Lidija Kodrič

Slovensko glasbeno sceno je pretresla vest o smrti priljubljene pevke Lidije Kodrič. V 83. letu starosti se je poslovila glasbenica, ki je neizbrisen pečat pustila s svojimi zimzelenimi uspešnicami na številnih festivalih.

V 83. letu starosti je umrla slovenska pevka zabavne glasbe Lidija Kodrič, poroča spletni portal RTVS MMC. Kodrič se je v zgodovino slovenske popevke zapisala s pesmimi, kot so Neizpeta melodija, Danes mi je šestnajst let, Forza, fešta! in Kdor rad živi v miru.

Lidija Kodrič, popevka
Lidija Kodrič, popevka
FOTO: Alesh Maatko

Lidija Kodrič se je rodila leta 1944 v Kranju. Leta 1962 je na mariborskem festivalu popevk Katedra slavila s skladbo Moja mala tiha sreča, istega leta je nastopila tudi na prvem festivalu Slovenske popevke na Bledu.

Na Slovenski popevki je leta 1969 dobila prvo nagrado občinstva s skladbo Neizpeta melodija, naslednje leto pa ji je pesem Ti si moj pravi človek prinesla drugo nagrado strokovne komisije. V karieri je gostovala na številnih jugoslovanskih glasbenih festivalih, kjer je prejela mnogo priznanj.

Leta 2004 je s pesmijo Tvuoje uorglice zmagala na Festivalu narečnih popevk, dve leti kasneje pa je zmago ponovila s pesmijo Forza, fešta!.

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Lidija Kodrič popevka glasba smrt pevka

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