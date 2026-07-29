Umrla skladateljica in glasbena pedagoginja Mira Voglar

Umrla je skladateljica in glasbena pedagoginja Mira Voglar . "Z Mladinsko knjigo je Mira ustvarjala in tvorno sodelovala več desetletij. S svojim izjemnim ustvarjalnim opusom je zaznamovala naš založniški program in življenja številnih generacij otrok, staršev, vzgojiteljev in učiteljev. Njene pesmi, glasbene igre in knjige so postale del otroštva mnogih ter so pustile neizbrisen pečat v slovenskem prostoru," so pri založbi v torek zapisali na družbenih omrežjih.

Med njenimi najbolj priljubljenimi deli so Biba, Buba, Baja, Kahlica Bahlica, Sij, sončece, sij in Palček, pomagaj. Ob 80-letnici skladateljice so izdali slikanico Sij, sončece, sij z ilustracijami Danijela Demšarja, ki vključuje novi glasbeni pravljici, 14 pesmic in 14 ugank, pet let kasneje pa tudi antologijo Kostanjček, zaspanček, v kateri je zbrala svoje najljubše pesmice in bibe za predšolske otroke, njihove starše ter vzgojitelje.

Leta 1935 na Ravnah na Koroškem rojena Voglar velja za utemeljiteljico sodobne predšolske vzgoje pri nas. Njena uglasbena dela so na plošči prvič izšla leta 1972 z naslovom Pleši, pajacek, pleši, že prej pa so izšla v knjigah. Njen opus šteje okoli 20 knjig, več zvočnih izdaj ter več kot deset notnih izdaj.

Kot še piše na portalu Slovenska biografija, je srednjo vzgojiteljsko in srednjo glasbeno šolo obiskovala v Ljubljani, kjer je študirala tudi muzikologijo. Bila je vzgojiteljica v vrtcu, profesorica glasbe na vzgojiteljski šoli, kasneje pa tudi predavala na ljubljanski Pedagoški fakulteti. Za pedagoško in glasbeno delo je prejela Žagarjevo nagrado.