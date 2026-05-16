Domača scena

Umrla žena politika in voditelja Stojana Auerja

Maribor, 16. 05. 2026 17.47 pred 1 uro 1 min branja

Ne.M.
Umrla žena stojana Auerja

Stojan Auer se je z žalostno novico oglasil na družbenem omrežju. "Počivaj v miru in Hvala ti za Vse, moja zlata Carmica. Neizmerno te bom pogrešal," je zapisal.

"Nisi bila samo moja sopotnica od mojega 19. leta starosti, bila si super soproga, mami in babi. Bila si biser mojega življenja in največji del moje kariere. In hvala vsem vam, ki mi v najtežjem trenutku mojega življenja izrekate sožalje ..." lahko preberemo v ganljivi objavi na omrežju Facebook.

"Ni besed, ki bi opisale bolečino ... A vem, da ostajaš v meni, ob meni ...," pa je na Facebooku zapisala hčerka Sandra Auer in k zapisu dodala: "Hvaležna sem za tvojo brezpogojno ljubezen, za vso toplino, podporo, nasmehe, objeme, poljube in za vse, kar si me naučila."

  • kuhinja
