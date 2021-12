UNICEF-ovim punčkam iz cunj se ponovno pridružujejo Pentljine Gogoline

Vsi smo imeli svojo najljubšo igračo iz otroštva, ki nam še danes ob spominu prebudi najtoplejše občutke. Punčka iz cunj je igrača, ki jo poznamo v vseh kulturah sveta. Čeprav so otroštva različna, punčka iz cunj vedno simbolizira toplino, igrivost in upanje. V letošnjem prazničnem decembru si lahko izberete svojo Gogolino – UNICEF-ovo punčko iz cunj – in z njo širite vašo ljubezen.

UNICEF-ova punčka iz cunj rešuje otroška življenja, povezuje srčne ljudi, osrečuje večkratno, prebuja ustvarjalnost in odpira srce. Vsaka punčka omogoča cepljenje proti šestim otroškim nalezljivim boleznim v državah v razvoju. Tako tisti, ki punčko ustvarijo kot tisti, ki jo posvojijo in ji zagotovijo topel dom, omogočajo preživetje in razvoj najranljivejših otrok. V 18 letih je UNICEF Slovenija s tem projektom rešil že več kot 20.000 otrok v državah v razvoju.

Pentljine Gogoline so se javnosti predstavile že spomladi, ko je UNICEF Slovenija k sodelovanju pri projektu povabila številne modne ustvarjalce. V tem posebnem prazničnem času so si Gogoline zaželele ponovno osrečevati in izpolnjevati najbolj srčne želje. V rdečih stylingih simbolizirajo ljubezen, ustvarjalno energijo in strast do življenja, zato so edinstveno praznično darilo.