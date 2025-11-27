Svetli način
Domača scena

Unicefove punčke iz cunj že desetič na prazničnem Ljubljanskem gradu

Ljubljana, 27. 11. 2025 17.17 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anastasija Jović , K.Z.
Komentarji
1

Na Ljubljanskem gradu se je odprla jubilejna, že 10. razstava Unicefovih punčk iz cunj. V Peterokotnem stolpu je do 4. januarja na ogled več kot 300 unikatnih, ročno izdelanih Punčk in fantkov iz cunj. Punčke lahko obiskovalci odnesejo domov, z donacijo pa omogočijo zdrav začetek življenja za otroke v državah v razvoju.

Gre za enega najbolj priljubljenih dobrodelnih projektov, s katerim Unicef Slovenija zbira sredstva za cepljenje otrok proti nevarnim otroškim boleznim. Doslej so pomagali rešiti življenje že več kot 22.500 otrokom v državah v razvoju.

Punčke iz cunj so razstavljene na že 10. razstavi, ki je na ogled na Ljubljanskem gradu.
Punčke iz cunj so razstavljene na že 10. razstavi, ki je na ogled na Ljubljanskem gradu. FOTO: Arhiv organizatorja

Vsaka punčka iz cunj simbolizira otroka, ki potrebuje pomoč. Z donacijo obiskovalci razstave omogočijo, da en otrok v državi v razvoju prejme cepivo proti osmim nalezljivim boleznim – davici, ošpicam, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, tuberkulozi, tetanusu, hepatitisu B in hemofilusu influence B – in s tem zdrav začetek življenja. Donacija v povprečju pokrije nakup, prevoz in skladiščenje cepiv, organizacijo kampanj cepljenja ter usposabljanje zdravstvenih delavcev na terenu. Zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili s cepljenjem, namreč na svetu vsako leto še vedno umre 1,5 milijona otrok.

Unicefove Punčke iz cunj so simbol dobrodelnosti v prazničnem času – vsaka od njih nosi svojo zgodbo in sporočilo, da lahko majhna dejanja prinesejo velike spremembe. V projekt je vključenih več kot sto ustvarjalk iz vse Slovenije, ki v vsako punčko vložijo približno 20 ur ročnega dela. Vsaka punčka je opremljena tudi z osebno izkaznico ustvarjalke in dopisnico, preko katere se pogosto spletajo prijateljstva med darovalci in prostovoljkami. Tako so punčke in fantki iz cunj kot darila za najdražje prepotovali že velik del sveta in pomagali stkati številna prijateljstva.

Z dobrodelno razstavo zbirajo sredstva za cepljenje otrok proti otroškim nalezljivim boleznim.
Z dobrodelno razstavo zbirajo sredstva za cepljenje otrok proti otroškim nalezljivim boleznim. FOTO: Arhiv organizatorja

Unicef Slovenija je do danes s projektom pomagal rešiti življenje že več kot 22.500 otrokom po svetu, od tega samo z razstavami na Ljubljanskem gradu več kot 2.400 otrokom, kar je približno 127 osnovnošolskih razredov otrok.

"Punčke iz cunj nas vsako leto spomnijo, da dobrota in srčnost ne poznata meja. Vsaka punčka pomeni en otroški nasmeh več, eno rešeno življenje več. To je najlepši dokaz, da lahko s preprostimi dejanji ustvarjamo velike spremembe. Ponosni smo, da skupaj z Ljubljanskim gradom že deset let s skupnimi močmi ustvarjamo svet, v katerem ima vsak otrok priložnost za zdrav začetek življenja," je ob odprtju povedal Tomaž Bergoč, izvršni direktor Unicefa Slovenija.

punčke iz cunj unicef dobrodelnost razstava
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ricola Swiss
27. 11. 2025 18.02
Eno bom kupil in jo podaril Jankoviću namesto farmacevtke.
ODGOVORI
0 0
ISSN 1581-3711
