Unicefove punčke iz cunj že desetič na prazničnem Ljubljanskem gradu

Gre za enega najbolj priljubljenih dobrodelnih projektov, s katerim Unicef Slovenija zbira sredstva za cepljenje otrok proti nevarnim otroškim boleznim. Doslej so pomagali rešiti življenje že več kot 22.500 otrokom v državah v razvoju.

Vsaka punčka iz cunj simbolizira otroka, ki potrebuje pomoč. Z donacijo obiskovalci razstave omogočijo, da en otrok v državi v razvoju prejme cepivo proti osmim nalezljivim boleznim – davici, ošpicam, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, tuberkulozi, tetanusu, hepatitisu B in hemofilusu influence B – in s tem zdrav začetek življenja. Donacija v povprečju pokrije nakup, prevoz in skladiščenje cepiv, organizacijo kampanj cepljenja ter usposabljanje zdravstvenih delavcev na terenu. Zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili s cepljenjem, namreč na svetu vsako leto še vedno umre 1,5 milijona otrok.

Unicefove Punčke iz cunj so simbol dobrodelnosti v prazničnem času – vsaka od njih nosi svojo zgodbo in sporočilo, da lahko majhna dejanja prinesejo velike spremembe. V projekt je vključenih več kot sto ustvarjalk iz vse Slovenije, ki v vsako punčko vložijo približno 20 ur ročnega dela. Vsaka punčka je opremljena tudi z osebno izkaznico ustvarjalke in dopisnico, preko katere se pogosto spletajo prijateljstva med darovalci in prostovoljkami. Tako so punčke in fantki iz cunj kot darila za najdražje prepotovali že velik del sveta in pomagali stkati številna prijateljstva.