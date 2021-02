Uroš Fürst: Če je kaj vredno praznovati, sta to gotovo zaljubljenost in ljubezen

Skoraj 20 let je že minilo od premiere Jamskega človeka v ljubljanski Kavarni Union, od leta 2008 pa ima svojo domačo votlino v SiTi Teatru BTC. Največkrat odigrana predstava za odrasle v Sloveniji, komedija o odnosih, z več kot 750 izvedbami Uroša Fürsta, doživlja nov zagon v svežem formatu. Tokrat na Zoomu, a nič manj zabavno. Ja, tudi Jamski človek se je digitaliziral, osvojil Zoom in izraze, kot je 'live stream', v obdobju, ko s svojimi najdražjimi preživljate ves prosti, službeni in kar je še vmesnih verzij časa. Uroš Fürst vas tokrat v svoji uspešnici vabi na tradicionalno valentinovsko skupinsko čiščenje ljubezenskih čaker.

V nadaljevanju si preberite, kako se Uroš pripravlja na spletno predstavo Jamski človek, kaj je spoznal med epidemijo in kako praznuje valentinovo.

Gre za isto predstavo, a vendar povsem novo izkušnjo, tako za vas, igralca, kot za gledalce. Kako ste se pripravljali na nastop?

Ideja 'Zoom gledališča' je nastala na podlagi izkušenj, ki sem jih pridobil v Drami med študijem monodrame Vse sijajne stvari Duncana Mcmilliana v režiji Nataše Barbare Gračner, ki smo jo pripravljali jeseni in je zaradi poslabšanja epidemiološke slike doživela nekaj poskusnih predstav prek spletne aplikacije zoom. Gre za izrazito interaktivno predstavo z elementi psihodrame in prenos na komunikacijsko orodje, ki se uporablja za spletne sestanke, in izobraževanje je bilo presenetljivo uspešno in vznemirljivo. No, Vse sijajne stvari zdaj na žalost čakajo na bolj sijajne čase, ker ni bilo mogoče pridobiti avtorskih pravic za spletno prikazovanje, in tako se je s pridobljenimi izkušnjami digitaliziral Jamski človek.

Izkušnja zame kot igralca je seveda okrnjena za direkten odziv občinstva, in to zahteva drugačno koncentracijo, ostaja pa element interaktivnosti, saj se z virtualnimi gledalci lahko pogovarjam. Prav tako ta format omogoča drugačen spekter igralskega izraza, kjer je mogoča bolj filigranska mimika – kar so nekateri gledalci pohvalili kot prednost spletne izvedbe pred odrsko. Prav neverjetno je, kaj vse se da, in iz predstave v predstavo pravzaprav odkrivamo nove stvari. Za valentinovo bomo spet poskusili nekaj novih 'trikov', ki v gledališču sicer niso mogoči. Tako da lahko rečem, da je vse skupaj vedno bolj zabavno, da vznemirjenja ne zmanjka in da se vsakič znova naučim novih stvari o igri, tehnologiji, navadah spletnega občinstva …