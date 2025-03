Uroš in Tjaša sta se razveselila Lili: Družina se je povečala za (še) eno srce

Tjaša in Uroš Steklasa sta se razveselila drugega otroka. Hčerki Lori se je danes pridružila še Lili , sta sporočila na družbenem omrežju Instagram . "Naša družina se je povečala za (še) eno srce," sta zapisala pod fotografijo, na kateri je v ozadju videti Tjašo in hčerkico, v ospredju pa napis: "(Še) eno srce. Svet, spoznaj Lili."

Novico o nosečnosti sta glasbenika dolgo skrivala pred javnostjo, razkrila pa sta jo na enem od septembrskih koncertov. Kot sta lani povedala za 24UR, je bila nosečnost presenečenje za oba. "Ravno zato, ker nosečnosti nisva načrtovala, sem vse simptome, ki nakazujejo na to, povezovala s čisto drugimi dejavniki in jih res dolgo nisem povezala v celoto. Potem pa sem le naredila test nosečnosti in rezultat me je pustil odprtih ust. No, naju oba," je dejala septembra lani.