Uroš Kuzman in Aleš Novak o sarkastičnih komentarjih žensk: Ja, bogi

"Ženske predstavo komentirajo z besedami: 'Ja, bogi '... in so sarkastične, moški pa rečejo: 'Ja, bogi 'in sočustvujejo,'" o razlikah dojemanja šal o očetovstvu pove Aleš.

"Da imaš nek uraden razlog, zakaj te ni doma – zato sva naredila to predstavo," je med krohotom odkrito priznal Aleš Novak , Uroš Kuzman pa je dodal: "Ko imaš dva otroka, doma težko rečeš, da greš na pivo s prijatelji." Aleš navdušeno nadaljuje: "Da grem zdaj z Urošem na pivo – to je služba, umetnost!"

"Pred nama so bile že Mame, pa kasneje Še vedno mame, pa Lado in Fotr, pa kasneje Star fotr, pa še zdaj aktualna Nikoli ni prepozno Mojce Fatur, ki je tudi nekako starševska," o priljubljeni temi mnogih slovenskih gledaliških uspešnic pove Uroš.

In kaj sta se Uroš in Aleš v 100 ponovitvah predstave naučila o starševstvu? Uroš navaja pomemben nauk: "Kakor koli jamraš kot starš, vedno lahko do tebe stopi drug starš, te objame in ti reče: 'Glej, zakaj bi bilo tebi kaj lažje, kot je vsem nam ostalim?'"