Uroš Kuzman in Aleš Novak rešujeta probleme starševstva

Stand up komik Uroš Kuzman in Aleš Novak, obraz oddaje Štartaj, Slovenija, sta sinoči v že začetku tedna razprodanem SiTi Teatru BTC v Ljubljani sprožala glasne salve smeha s premiero svoje nove starševske komedije Mali otroci, veliki problemi. To je bil zgolj uvod številnih ponovitev, ki sledijo po vsej Sloveniji.

Komika sta moči v novi predstavi združila potem, ko je Uroš kot režiser in soscenarist sodeloval pri komediji Slovenec in pol, v kateri sta zaigrala Aleš in Perica Jerković. Tudi sicer pa sta TV, gledališka in še kakšna ustvarjalca, ki sta tudi pomembna člana slovenske stand up družine. Aleš, ki smo ga pretekli dve nedelji lahko spremljali kot voditelja oddaje Slovenija ima talent, v kateri je nadomeščal Petra Polesa, je o sodelovanju povedal: "Uroša poznam že enajst let in res se odlično ujameva. Tako kot na odru zna presenetit tudi zasebno, ko na primer v soboto zvečer prileti mejl: 'Kakšna je situacija s plakati, kdaj bodo narejeni?' Največ je pa vredno, da sva postala, ne samo sodelavca, ampak tudi dobra prijatelja."

Stand up komedijo Mali otroci, veliki problem odlikuje avtorsko osvežilen pristop k sicer zelo univerzalni temi - pogledu na vzgojo, nego in izobraževanje iz očetovske perpektive. Slovenska komika držita s svojim izdelanim izvajalskim slogom odličen ritem smeha v dvorani ter neprekinjeno kroženja energije med odrom in avditorijem, se mimogrede pošalita iz zamudnice v drugi vrsti, pokramljata z gledalci o njihovih starševskih izkušnjah in na sploh poskrbita, da ura in pol zabave mine kot bi trenil. Gre za komedijo, v kateri se lahko prepozna vsak starš pa tudi tisti, ki njihovo trpljenje spremljajo z varne razdalje.

Uroš je povedal, da sta se z Alešom ujela predvsem zato, ker imata oba otroke: "Scenarij za predstavo se je začel pisati pred desetimi leti, ko sem po enem od nastopov svečano najavil, da bom dobil potomca. Aleš je bil eden od komikov, ki so mi rekli: 'Ne morem verjet ... Ne morem verjet, da si spolno aktiven!' Danes z njim piševa zelo podobno zgodbo, le da on zaostaja za slabo desetletje, tako da se namesto s šolskimi predmeti trenutno ukvarja s polnimi plenicami. In kaj naj rečem, ne zavidam mu ... Vseeno pa sem kot ustvarjalec vesel, da v predstavi stoji ob moji rami, saj vem, da ga trenutno žene isti motiv kot mene - najti izgovor, da lahko gre od doma. No, in v tem pogledu nama to sodelovanje pride res prav."