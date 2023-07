Uroš Perić dahil usodni da: Zvezo sva želela okronati še s poroko

Na Matičnem uradu v Celju sta v družinskem krogu dahnila usodni da. Uroš je povedal: "Poročila sva se v poročni dvorani celjskega matičnega urada, poročil pa naju je župan Matija Kovač." Župan je aprila tudi Urošu predal Srebrni grb Mestne občine Celje za njegovo uspešno dosedanje delo. "Dejansko je bila poroka zelo intimna, v družinskem krogu. Z Natašo sva si zgolj želela najino zvezo okronati še s poroko," nam še pove sveže poročeni mož. "Na matičnem uradu naju je presenetila Fia Selič in nama igrala na klavir. To je bilo res lepo presenečenje. Poročne prstane pa sta nama nataknila najina otroka, moj sin Nikola in Natašina hči Gabriela," še razkrije Uroš. Po kosilu so odšli k ženinim staršem na dom, kjer se je zabava nadaljevala dolgo v noč, a Uroš pove, da je ob peti uri zjutraj že odšel proti Beogradu, kjer ga je čakal koncert z Big bandom RTV Srbija. Za medene tedne pravi, da bo čas v avgustu, ko bo imel nekaj prostih dni. Na odre se bo vrnil ponovno 25. avgusta, ko se bo odpravil festival in koncert v Španijo, zadnji dan avgusta pa ga čaka veliki koncert z Big bandom RTV Slovenija, Neisho, New Swing quartetom ter Otom Pestnerjem, Tjašo Fajdiga in The Pearlettes v Ljubljanskih Križankah.