Uroš Slak z novo nedeljsko pogovorno oddajo Ena na Ena

Rdeča nit oddaje so odkriti pogovori z gosti, ki prihajajo iz politike, gospodarstva, kulture, športa in z drugih področij. V vsaki oddaji se bo Uroš Slak soočil s svojim gostom in skozi iskren, intimen, tudi provokativen pogovor razgalil življenje gosta z vseh možnih zornih kotov. Skušal bo razkriti, kaj se skriva za podobo, ki je gledalcem že znana, in se posvetil odstiranju plasti posamezne osebnosti, s katero bo vodil enourni pogovor. Oddaja se bo osredotočila predvsem na vprašanje 'Zakaj?' in iskanje odgovorov nanj.

Uroš Slak, voditelj in urednik oddaje Ena na Ena, ob tem izpostavlja: "V oddaji se bom z gosti osredotočil na vprašanje, zakaj se je nekaj zgodilo v določenem obdobju, iskal bom kontekst njihovih odločitev, njihovega delovanja in se posvečal temam, ki odlikujejo njihove osebnosti. Z novo oddajo bomo skušali v medijski prostor vnesti nekaj novega, svežega, drugačnega. Sem na točki v svoji karieri, ko sem dovolj zrel za iskren pogovor ena na ena z različnimi ljudmi, ki jih morda mnogi še ne poznajo, so pa izjemno uspešni tudi na svetovnem nivoju in imajo veliko zanimivih pogledov, o katerih jih nihče ne sprašuje, o politiki, o tem, kam nas pelje trenutno družbeno stanje."

Uroš Slak bo v oddaji Ena na Ena razgalil razmišljanje gostov o aktualnem družbenem in političnem dogajanju. Ob tem pa bo z vprašanji nenehno prepletal zgodbo njihovega uspeha, življenja, njihovih želja. To so razmišljanja, o katerih ne vemo veliko, hkrati pa bomo lažje razumeli, zakaj ta oseba določene stvari počne, kaj so vzvodi njenih odločitev.

Oddaja, ki se začne 3. oktobra in bo na sporedu vsako nedeljo ob 13. uri, se še bolj poglobljeno loteva aktualnih tematik skozi osebnosti, ki jih bomo spoznavali na drugačen način, skozi drugačne poglede in ob razumevanju njihovega odgovora na vprašanje 'Zakaj?'. Zamujene oddaje bodo na ogled na VOYO.