Urša Bogataj pričakuje prvega otroka: Sedaj lažje prenašam poškodbo

Urša Bogataj je na Instagramu sporočila, da je noseča. "V veselem pričakovanju. Skakalnice, še se bomo videli," je zapisala pod fotografijo, na kateri pozira pred smučarsko skakalnico Mostec. Na veselo novico se je odzvala ekskluzivno za naš portal: "Seveda sem vesela," je dejala in dodala, da sedaj, ko se ji dogaja nekaj lepega, lažje prenaša poškodbo, ki jo je utrpela lani na silvestrski turneji v Ljubnem, kjer si je strgala križno vez. "Upam, da bo vse v redu. Glede na to, da sedaj ne skačem, vse prenašam malo bolj mirno. Mogoče bi lahko rekla, da je do tega prišlo v pravem času." Ob tem je dala vedeti, da nova vloga, v kateri se bo preizkusila, ne pomeni, da daje smuči na stran, ampak se še želi vrniti na skalnico.