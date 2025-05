Na rdeči preprogi tudi zaljubljena prva dama parlamenta

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in kitarist Bor Zuljan , ki sta pred tedni za več medijev potrdila njuno zvezo, sta se pred očmi javnosti skupaj prvič pojavila na državni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju. Priložnost pa sta izkoristila tudi na današnji državni slovesnosti ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne.

Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan na državni proslavi

Klakočar Zupančič in Zuljan sta se skupaj sprehodila po rdeči preprogi, oba vidno nasmejana. Predsednica je ob tem, kot je to v njeni navadi, pozdravila in pomahala občinstvu.

Slovesnosti se je sicer udeležil celoten državni vrh, med drugim predsednik vlade Robert Golob, ki je bil tudi slavnostni govornik, predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednik državnega sveta Marko Lotrič, pa tudi nekdanja predsednika republike Milan Kučan in Danilo Türk.