Urška Majdič in Tin Vodopivec o njunem filmu: Rekli so nama – nimate šans!

"Od tega, da me je klical glavni igralec, da je na urgenci zaradi srčnega zastoja, do tega, da se je del ekipe med snemanjem v hotelu skrival pred inšpektorji, ki so preverjali, če imamo ažurne PCT-covid teste," se stresa med režiranjem svojega filmskega prvenca spominja Tin Vodopivec .

Urška Majdič – Uma je za film Nekaj sladkega pisala scenarij in za celovečerec ustvarila tudi glasbo. O misiji iskanja javnih finančnih sredstev za snemanje nove slovenske romantične komedije je brez dlake na jeziku dejala: "Neuradno smo dobili info, da nimamo šans, ker nimamo referenc in imamo vsebino, ki nekako ni po njihovih zahtevah. Niste v krogu," je pojasnila namige poznavalcev filmske scene v Sloveniji.

Oče uspešnega standup festivala Panč je svojo izkušnjo z razpisi v Sloveniji opisal še bolj nazorno: "Scenarij so mi na razpisu komentirali takole: 'Ima premalo moralne in etične kritike družbe,' se pravi, da bi dodal kakšen samomor, to bi bilo super, to potrebuje komedija," sarkastično povzame svojo izkušnjo z javnimi institucijami na področju filmskega ustvarjanja.