Urška Žigart Tadeju Pogačarju: Moja edina želja je, da se varno vrneš domov

Simpatična Štajerka je v opisu ob galeriji fotografij povzela celotno dogajanje letošnje kolesarske sezone, ki mlademu kolesarju s Klanca pri Komendi ni prizanesla s poškodbami. Na eni od dirk si je namreč zlomil zapestje, ki se mu je k sreči do francoske dirke zacelilo. "Letos ni bilo vedno najlažje in velikokrat sva morala delati več stvari hkrati, a crkljanje in dobra hrana sta rešila veliko težav. Potem pa je prišla belgijska luknja, ki ti je izbrisala nasmeh z obraza, a le za dan ali dva in hitro sva ugotovila, da najpomembnejšo stvar v življenju že imava," je zapisala in dodala, da je bila pot do okrevanja vseeno težka: "Ko si začel pametno razmišljati, naredil dober načrt in začel odločno delati, si se vrnil na pravo pot za to, da zdaj lahko nastopiš v Franciji. Nekaj vzponov poti sva si ogledala že prej (zahvaljujoč monsieurju na Cormet de Roselend), a je vseeno ostalo skrito, da boš nastopil."