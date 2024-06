Urška Žigart tudi tokrat z javno podporo Pogiju: Srečno mišek, uživaj!

Najboljši kolesarji sveta so že zbrani v Firencah, kjer se je danes začela znamenita Dirka po Franciji. Med tekmovalci je tokrat pet slovenskih upov, največ pozornosti pa je seveda namenjene Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju . In prav slednji, ki letos zaradi starosti ni več v igri za belo majico, ki jo dobi najboljši mladi kolesar, bo tudi tokrat kolesaril na krilih ljubezni.

Nato je nadaljevala: "Hej, vsaj Tadej si vzame čas za obisk toplic, da poskrbi za svojo lepoto in si vedno vzame čas za crkljanje. Ni pa le lep na videz, tip zna pripraviti ubijalske testenine, ne boji se obleči rožnate barve, počne tudi neumne stvari v stilu, "zato moški umirajo pred ženskami" v poznih nočnih urah. Celoten paket." Nato se je dotaknila še dirke in zapisala, da si želi le, da bodo ceste, tako v Italiji, kjer se dirka začne, kot tudi pozneje v Franciji, prijazne do Tadeja. Da bo užival na kolesu in se varno vrnil nazaj, si je še zaželela in zaključila: "Srečno mišek. Uživaj!"