Domača scena

Uspeh muzeja Alfija Nipiča: 'Nihče od nas ni pričakoval tako velikega buma'

Pesnica, 24. 08. 2025 10.25 | Posodobljeno pred 49 minutami

Avtor
STA , E.M.
V Jareninskem dolu so junija lani odprli muzej Alfija Nipiča, kjer se je mogoče sprehoditi skozi dosedanjo kariero štajerske glasbene ikone. V dobrem letu dni jih je obiskalo približno 5000 ljudi, kar je po besedah vodičke Andreje Cehnar zelo velika številka za tako majhen kraj. Priznava, da so bili nad velikim zanimanjem zelo presenečeni.

"Nihče od nas ni pričakoval tako velikega buma. Smo pričakovali lep obisk, seveda, ker je Alfi Nipič vseeno veliko glasbeno ime. Tudi Alfi sam tega ni pričakoval," je dejala vodička Andreja Cehnar in ob tem povedala, da v glavnem prihajajo vnaprej napovedane avtobusne skupine.

Muzej Alfija Nipiča v Jarenini je v dobrem letu obiskalo okoli 5000 ljudi.
FOTO: Damjan Žibert

Donedavnega so prihajali izletniki zgolj iz Slovenije, pred kratkim so imeli obiskovalce iz avstrijske Koroške, prvi nemški avtobus pa imajo najavljen septembra. "Ko bodo prišli prvi Nemci, vemo da nas v prihodnje čaka še veliko večje zanimanje," je prepričana Cehnar.

Preberi še Muzej, posvečen Alfiju Nipiču, praznuje prvi rojstni dan

Muzej z bogato zbirko predmetov pevca zabavne in narodnozabavne glasbe, ki je bil dobri dve desetletji del ansambla bratov Avsenik, je v Jarenini nastal prav na njegovo pobudo, saj v tem kraju živi že več kot pol stoletja. Občina je obnovila spomeniško zaščiteno stavbo nekdanje osnovne šole.

"Alfi dostikrat tudi preseneti kakšno skupino obiskovalcev v muzeju," je povedala vodička, ki slednje popelje po muzeju ter jim predstavi glasbenikovo kariero in življenje. Po njenih besedah prihajajo zelo različni obiskovalci, med katerimi je presenetljivo tudi veliko mladih.

Predstavi jim Alfijevo kariero, od njegovih začetkov do največjih uspešnic, kot je Silvestrski poljub, in pa seveda vse njegovo delo z Avseniki, njegove turneje in nagrade, ki jih prejel za svoje ustvarjanje. "Marsikdo je ob koncu obiska presenečen, ker si ne predstavlja, kaj vse je Alfi doživel," je povedala Cehnar.

V sklopu muzeja so vzpostavili tudi trgovinico z lokalnimi proizvodi iz vseh štirih krajevnih skupnosti pesniške občine. Trenutno se predstavlja že 20 vinarjev, saj je v kletnih prostorih tudi vinoteka, kjer občasno pripravijo vodene degustacije lokalnih vin, nad muzejem pa je v drugem nadstropju še ena dvorana, kjer potekajo razni kulturni dogodki, koncerti in razstave.

alfi nipič muzej andreja cehnar
Naslednji članek

Otvoritev 18. Panča poskrbela za salve smeha

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SDS_je_poden
24. 08. 2025 11.14
Še Alfi ima svoj muzej, Jufki so ga pa ukinili. 🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
bandit1
24. 08. 2025 11.10
-1
Pa kje ste tega našli, kdo ga še posluša. Vsako novo leto oziroma 1 mesec prej in potem ista pesem na vseh radijskih postajah , pa pejte nekam. Živim v današnjem času ne 50 let nazaj.
ODGOVORI
0 1
žigolo
24. 08. 2025 10.33
-2
En velik polom.
ODGOVORI
5 7
NiGenocid
24. 08. 2025 10.30
-4
Uspeh? :))))) To je samo 13 ljudi na dan :))))))
ODGOVORI
5 9
boslo
24. 08. 2025 11.05
13 več, kot jih obišče tebe
ODGOVORI
0 0
