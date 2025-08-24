Uspeh muzeja Alfija Nipiča: 'Nihče od nas ni pričakoval tako velikega buma'

"Nihče od nas ni pričakoval tako velikega buma. Smo pričakovali lep obisk, seveda, ker je Alfi Nipič vseeno veliko glasbeno ime. Tudi Alfi sam tega ni pričakoval," je dejala vodička Andreja Cehnar in ob tem povedala, da v glavnem prihajajo vnaprej napovedane avtobusne skupine.

Donedavnega so prihajali izletniki zgolj iz Slovenije, pred kratkim so imeli obiskovalce iz avstrijske Koroške, prvi nemški avtobus pa imajo najavljen septembra. "Ko bodo prišli prvi Nemci, vemo da nas v prihodnje čaka še veliko večje zanimanje," je prepričana Cehnar.

Muzej z bogato zbirko predmetov pevca zabavne in narodnozabavne glasbe, ki je bil dobri dve desetletji del ansambla bratov Avsenik, je v Jarenini nastal prav na njegovo pobudo, saj v tem kraju živi že več kot pol stoletja. Občina je obnovila spomeniško zaščiteno stavbo nekdanje osnovne šole.

"Alfi dostikrat tudi preseneti kakšno skupino obiskovalcev v muzeju," je povedala vodička, ki slednje popelje po muzeju ter jim predstavi glasbenikovo kariero in življenje. Po njenih besedah prihajajo zelo različni obiskovalci, med katerimi je presenetljivo tudi veliko mladih.

Predstavi jim Alfijevo kariero, od njegovih začetkov do največjih uspešnic, kot je Silvestrski poljub, in pa seveda vse njegovo delo z Avseniki, njegove turneje in nagrade, ki jih prejel za svoje ustvarjanje. "Marsikdo je ob koncu obiska presenečen, ker si ne predstavlja, kaj vse je Alfi doživel," je povedala Cehnar.

V sklopu muzeja so vzpostavili tudi trgovinico z lokalnimi proizvodi iz vseh štirih krajevnih skupnosti pesniške občine. Trenutno se predstavlja že 20 vinarjev, saj je v kletnih prostorih tudi vinoteka, kjer občasno pripravijo vodene degustacije lokalnih vin, nad muzejem pa je v drugem nadstropju še ena dvorana, kjer potekajo razni kulturni dogodki, koncerti in razstave.