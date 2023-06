Uspeli: Za Urbana skupaj zbrali več kot 2 milijona evrov

Spomnimo, zaradi slabega vremena se je dobrodelni koncert Stopimo skupaj za Urbana s Kongresnega trga preselil Halo Tivoli, kjer so na oder stopili številni znani izvajalci. Zbrane so zabavali Vlado Kreslin , Joker Out , Danijela Martinović , Ditka , AKA Neomi – duet, Zvita Feltna , Challe Salle , Nipke , Kristijan Crnica , Flirrt , Vid Valič , Lado Bizovičar , Luka Basi in Miran Rudan inDESIGN .

Pri nabiranje sredstev za Urbana so že pomagali slovenski olimpijci, košarkarji, nogometaši, hokejisti, mediji in vsi Slovenci in Slovenke s svojo srčnostjo. Prodajale so se Urbanove srečke, po Ljubljanskih ulicah so nastopali akrobati, organiziranih je bilo veliko dogodkov in stojnic. V Madridu so organizirali prvo mednarodno konferenco in tako povezali vse raziskovalce in starše otrok z enako usodo kot jo ima Urban.