Tokrat bomo lahko v šovu Znan obraz ima svoj glas občudovali Zver, lik iz filma Lepotica in zver. To bo prva preobrazba, ki je nastala na podlagi računalniško modeliranega lika. Našim ustvarjalcem maske in kostumov je bilo to v velik izziv. Za masko so porabili 150 ur, kostum pa ima še podobleko, tako da bo Mariu, ki bo nadel šape Zveri, kar vroče.