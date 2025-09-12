Utrinki z zlate preproge: v čem so blesteli znani Slovenci?

Naša medijska hiša je v Križankah obeležila 30 let z veličastno POP Promenado. Znani Slovenci so se sprehodili po zlati preprogi, kjer so razkrili svoje modne izbire in navdihe za svečani dogodek, ki je združil modo, eleganco in praznovanje obletnice.

Včeraj smo v čarobnem ambientu Križank s svečano POP Promenado obeležili tri desetletja naše medijske hiše. Praznovali smo skupaj s sodelavci, poslovnimi partnerji ter tudi zvezdniki malih ekranov, ki so se pred dogodkom sprehodili tudi po zlati preprogi. Na dogodku, kjer se moda prepleta z eleganco, smo poklepetali z znanimi slovenskimi osebnostmi, ki so nam med drugim razkrile svoje modne skrivnosti in nam zaupale, od kod črpajo modni navdih.

Ana Klašnja, žirantka šova Slovenija ima talent FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Čisto iskreno imam zelo rada take dogodke, zdi se mi, da bi lahko bili še pogosteje. Sploh pa se mi zdi, da je recimo 30-letnica POP TV-ja nekaj, za kar se je treba res urediti in nekako izraziti spoštovanje tej hiši in vsem, ki delajo v tej hiši in zaradi katerih se imamo tako dobro. Vsaj jaz se imam z vami vedno dobro," nam je zaupala žirantka šova Slovenija ima talent Ana Klašnja, ki se je po zlati preprogi sprehodila v bleščeči črni obleki, videz pa je dopolnila z dolgimi petami in temno torbico.

Matej Zemljič in Mila Peršin FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Meni predstavlja dejstvo, da se moram urediti, velik stres, tako da imam svojo stilistko Alenko Birk, hvala ti," nam je zaupal igralec Matej Zemljič, ki si je nadel belo moško obleko, ki jo je kombiniral z rjavo majico z ovratnikom, pasom in temnimi čevlji.

"Odvisno od počutja, danes sem se kar veselila, ampak vseeno upravljanje s časom ni moja dobra stran, tako da sem se pol ure nekako urejala," pa je dodala igralka Mila Peršin, ki je za svečan jesenski dogodek prav tako nadela modne kose v rjavih odtenkih.

Nina Rakovec in Robert Korošec FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Jaz sem pač človek trenirke in udobnih oblačil, meni v bistvu to, da se moram urediti, predstavlja stres, jaz nisem takšna tipična ženska, moram priznati," je dejala gledališka igralka Nina Rakovec, ki si je na svečani večer nadela črn ženski hlačni kostim.

Lado Bizovičar FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Lado Bizovičar se je odločil za široke temne hlače, h katerim je dodal klasičen črtast suknjič, izstopali pa so tudi njegovi čevlji, nadel si je škornje z belimi vezalkami.

Vid Valič FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Vid Valič se je za dogodek leta oblekel v modre odtenke, videz pa je dopolnil z rjavimi modnimi dodatki. Priljubljeni televizijski voditelj se je na dogodku mudil s svojim bratom, igralcem Domnom Valičem.

Tjaša Železnik FOTO: Luka Kotnik icon-expand