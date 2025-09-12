Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Domača scena

Utrinki z zlate preproge: v čem so blesteli znani Slovenci?

Ljubljana, 12. 09. 2025 08.38 | Posodobljeno pred 8 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
5

Naša medijska hiša je v Križankah obeležila 30 let z veličastno POP Promenado. Znani Slovenci so se sprehodili po zlati preprogi, kjer so razkrili svoje modne izbire in navdihe za svečani dogodek, ki je združil modo, eleganco in praznovanje obletnice.

Včeraj smo v čarobnem ambientu Križank s svečano POP Promenado obeležili tri desetletja naše medijske hiše. Praznovali smo skupaj s sodelavci, poslovnimi partnerji ter tudi zvezdniki malih ekranov, ki so se pred dogodkom sprehodili tudi po zlati preprogi. Na dogodku, kjer se moda prepleta z eleganco, smo poklepetali z znanimi slovenskimi osebnostmi, ki so nam med drugim razkrile svoje modne skrivnosti in nam zaupale, od kod črpajo modni navdih.

Ana Klašnja, žirantka šova Slovenija ima talent
Ana Klašnja, žirantka šova Slovenija ima talent FOTO: Luka Kotnik

"Čisto iskreno imam zelo rada take dogodke, zdi se mi, da bi lahko bili še pogosteje. Sploh pa se mi zdi, da je recimo 30-letnica POP TV-ja nekaj, za kar se je treba res urediti in nekako izraziti spoštovanje tej hiši in vsem, ki delajo v tej hiši in zaradi katerih se imamo tako dobro. Vsaj jaz se imam z vami vedno dobro," nam je zaupala žirantka šova Slovenija ima talent Ana Klašnja, ki se je po zlati preprogi sprehodila v bleščeči črni obleki, videz pa je dopolnila z dolgimi petami in temno torbico.

Matej Zemljič in Mila Peršin
Matej Zemljič in Mila Peršin FOTO: Luka Kotnik

"Meni predstavlja dejstvo, da se moram urediti, velik stres, tako da imam svojo stilistko Alenko Birk, hvala ti," nam je zaupal igralec Matej Zemljič, ki si je nadel belo moško obleko, ki jo je kombiniral z rjavo majico z ovratnikom, pasom in temnimi čevlji.

Preberi še POP Promenada v znamenju jubilejnih 30 let: večer, poln zabave in elegance

"Odvisno od počutja, danes sem se kar veselila, ampak vseeno upravljanje s časom ni moja dobra stran, tako da sem se pol ure nekako urejala," pa je dodala igralka Mila Peršin, ki je za svečan jesenski dogodek prav tako nadela modne kose v rjavih odtenkih.

Nina Rakovec in Robert Korošec
Nina Rakovec in Robert Korošec FOTO: Luka Kotnik

"Jaz sem pač človek trenirke in udobnih oblačil, meni v bistvu to, da se moram urediti, predstavlja stres, jaz nisem takšna tipična ženska, moram priznati," je dejala gledališka igralka Nina Rakovec, ki si je na svečani večer nadela črn ženski hlačni kostim.

Lado Bizovičar
Lado Bizovičar FOTO: Luka Kotnik

Lado Bizovičar se je odločil za široke temne hlače, h katerim je dodal klasičen črtast suknjič, izstopali pa so tudi njegovi čevlji, nadel si je škornje z belimi vezalkami.

Vid Valič
Vid Valič FOTO: Luka Kotnik

Vid Valič se je za dogodek leta oblekel v modre odtenke, videz pa je dopolnil z rjavimi modnimi dodatki. Priljubljeni televizijski voditelj se je na dogodku mudil s svojim bratom, igralcem Domnom Valičem.

Tjaša Železnik
Tjaša Železnik FOTO: Luka Kotnik

"Jaz mislim, da je letošnja promenada takšna kot vse, se pravi fenomenalna, glamurozna, ampak letos je le 30. obletnica, pa je mogoče malo bolj veličastna," pa je o POP Promenadi povedala igralka serije Ja,Chef Tjaša Železnik, ki je očarala v rdeči obleki.

Pop Promenada Zlata preproga Moda Videz POP 30
Naslednji članek

Poletje Tine Maze: nekaj posebnih trenutkov z družino in prijatelji

SORODNI ČLANKI

POP Promenada v znamenju jubilejnih 30 let: večer, poln zabave in elegance

Nepredvidljivost terenov: 'Pogačar je iz tega naredil šalo'

Na POP TV prihajajo vikendi nostalgičnih vsebin

Pop TV praznuje 30 let: obujali smo spomine

Na POP TV prihaja serija Nemirna kri

24UR: Vi ste središče naših zgodb. Že 30 let

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Protoc
12. 09. 2025 08.47
Mene bi bilo sram obleči se kot, Vlado..pa še povrh malo na toplo vleče..
ODGOVORI
0 0
wsharky
12. 09. 2025 08.46
+1
eh, kar nekaj, nas zveste komentatorje na tem portalu bi lahko tudi povabili na takšno druženje
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
12. 09. 2025 08.44
+3
V Sloveniji te imajo za slavno osebo že, če si opravil kakšen krajši televizijski pogovor z novinarjem ali novinarko. Sam sem ga, torej sem slaven.
ODGOVORI
3 0
Protoc
12. 09. 2025 08.46
Jaaaa pa še rees je🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
Slash
12. 09. 2025 08.43
+1
Wow ! To pa je bil sejem ničevosti !
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256