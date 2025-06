Uvod v 73. Ljubljana Festival z glasbeno-umetniškim popotovanjem

Festivalski ekspres je z glavne železniške postaje na glasbeno-umetniško popotovanje pospremil Miha Butara , direktor Slovenskih železnic – Potniški promet. Med slikovitimi prizori slovenske pokrajine je v vagonih poseben utrip pričarala glasba Gorana Bojčevskega , klarinetista in avtorja glasbenega sloga balkan nuevo, ki združuje balkansko tradicijo z elementi klasične glasbe in jazza. Bojčevski bo avgusta nastopil na festivalskem odru s projektom Goran Bojčevski & Balkan Nuevo, s svojo zasedbo pa je že na vlaku ustvaril vzdušje, kjer so meje med preteklim in sodobnim izginile v glasbeni pripovedi.

"Balkan nuevo ni le poklon preteklosti, ampak most, ki povezuje tradicijo in prihodnost v glasbi, ki je odprta za svet," pravi Bojčevski, za katerega je glasba mnogo več od zvoka, je zgodba, ki se odvija tukaj in zdaj. Improvizacijo vidi kot ključen del svojega ustvarjanja: "Pri improvizaciji ni le svobode, ampak tudi odgovornost. Melodija, ki jo postavimo na začetku, mora imeti svojo zgodbo, svojo energijo. In šele potem se prostor odpira za improvizacijo, ki jo bogati in dodaja nov pogled na že povedano." Zanj mora glasba ostati zvesta svojim koreninam, a hkrati odgovarjati na sodobni čas: "Balkan nuevo ni zgolj glasba. Je pripoved. Je energija, ki združuje, povezuje in nagovarja."

Na odru Križank se mu bodo pridružili glasbeniki: Andraž Frece na harmoniki, Matic Dolenc na akustični kitari, Jan Sever na klavirju, Jaka Krušič na kontrabasu in Gregor Horvat na bobnih. Skupaj bodo ustvarili živo zvočno pokrajino, ki v sebi nosi temperament juga in odprtost sodobnega izraza.

Festival Ljubljana bo že triinsedemdesetič zapored združil skoraj 6.500 umetnikov z vsega sveta. Več kot 100 dogodkov bo zaživelo na legendarnih prizoriščih, kot so Križanke, Cankarjev dom in Slovenska filharmonija, pa tudi na drugih odrih z izrazitim umetniškim značajem. Uvod v festivalsko dogajanje bo prinesla Poletna noč – glasbeni poklon Janezu Bončini Benču, zaključek pa bo zaznamoval veličasten koncert Dunajskih filharmonikov pod vodstvom Franza Welserja-Mösta. Vmes se bo odvila razkošna umetniška pokrajina, v kateri bodo obiskovalci lahko odkrivali raznolikost, svežino in čustveno globino umetnosti – med njimi operne in baletne uprizoritve, koncerti mednarodnih in domačih glasbenikov, izjemni orkestri z vseh celin, pa tudi veliki priljubljeni muzikal, ki bo prvič gostoval v Sloveniji.