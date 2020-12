V 2020 so povedali ...

Pred vami je izbor nekaterih izjav, ki so jih naši mikrofoni in diktafoni ujeli v precej posebnem letu 2020. Večinoma smo se osredotočili na domače obraze, vmes pa našli tudi nekaj tujih imen, ki so vredna omembe. Se vam je katera izmed misli še posebej vtisnila v spomin?

icon-expand Mirko Grozny FOTO: Matic Kremžar

"Like, repost, share, klik niso dovolj, če želiš hiphop, ali karkoli drugega v življenju, res doživeti," raper Mirko Grozny o resničnih življenjskih doživetjih.

icon-expand Prismojeni profesorji bluesa FOTO: Miro Majcen

"Raje kot depresijo, resignacijo in fatalizem imamo samoironijo, ironijo, absurd, cinizem, neokrnjeni nihilizem in neskončen entuziazem, lahko tudi v tem vrstnem redu,"Prismojeni profesorji bluesa o stanju duha.

icon-expand Torul FOTO: Izvajalec

"V življenju hitro ugotoviš, da kdor se venomer smehlja in je prijazen, ni nujno super oseba, celo velikokrat je v ozadju pravo nasprotje, enako pa ni vsak človek, ki ima slab trenutek ali je malo tečen, slab. Ker smo vsi tudi sami skupek obeh polov, bi lahko dejali, da je ljubezen treba iskati v sebi," Torulsson, vodja zasedbe Torul, o tem, kje je treba iskati ljubezen.

icon-expand Ognjen Zeljić (Bogunov) FOTO: Klemen Udovč

"Težki časi so vedno priložnost za pogled na življenje z drugega zornega kota in to je treba izkoristiti. Za ustvarjalnost globoko verjamem, da je tako kot energije ni mogoče izničiti, in dokler obstajamo, tako dolgo bo obstajala tudi ustvarjalnost. Trenutno se res veselim vsega, kar nas še čaka, ko minejo ti 'zanimivi' časi. Minili pa bodo zagotovo,"Ognjen Zeljić, frontman zasedbe Bogunov, o tem, kako trenutni časi vplivajo na kreativnost.

icon-expand Tomaž Štular (Bordo) FOTO: Nataša Naneva

"V karanteni mi je bilo lepše kot v teh medijskih korona panika napadih. Dobil sem čas zase, spoznal, kako drobni in nepomembni smo, kako kot potrošniška družba tonemo, vidiš strah v ljudeh, predvsem tistih, ki živijo v coni udobja in se sprašujejo, zakaj tudi oni. Veliko ljudi je prav v tej krizi pokazalo svoj pravi obraz, pa sploh ni šlo za neko krizno stanje, kot so npr. vojne," Tomaž Štular (Bordo) o karantensko-koronskih časih.

icon-expand Jernej Zoran FOTO: Arhiv izvajalca

"V prvi vrsti svojim lastnim občutkom in pameti. Kajti vsaka komunikacija je v svojem bistvu manipulacija. Vlade pridejo in gredo, stroka se trenutno zdi preveč v primežu aktualne politične sprege, kar ji krni verodostojnost. Pojavlja se neusklajenost. Spletnih vedežev ne bo nikoli manjkalo. Zato: človek, zaupaj predvsem sebi," dolenjski rocker Jernej Zoran o tem, komu v teh časih zaupati.

icon-expand Anja Pavlin FOTO: Izvajalec

"Ljubezen se zgodi ali pa se ne zgodi. Seveda pa jo je treba negovati. Vsekakor tako ali drugače ljubezen poganja svet. Nekoga moraš imeti rad – na sebe včasih pozabimo," o ljubezni pravi pevka skupine Tretji kanu, Anja Pavlin.

icon-expand Balladero FOTO: Mimi Antolović

"Drugačen svet je torej nekaj, kar, upajmo, da še pride in kar bomo znali obrniti na bolje. Za to pa je seveda pomembno, da je tudi sama skladba zapeljana v tem duhu, optimistično, energično in barvito kot kontrast vsesplošnemu mračnjaštvu, ki nas v tem trenutku obdaja,"Balladero o pesmi Drugi svet.

icon-expand Nina Pušlar FOTO: Matic Kremžar

"Velikokrat preberem ali slišim stavek: najprej moraš imeti rad samega sebe, da imaš lahko rad druge. Dati sebe na prvo mesto ni sebično, saj imaš lahko posledično veliko lepše in toplejše odnose s svojimi najbližjimi, pa tudi s preostalim svetom. Sicer pa je svoboda zame največja sreča," razmišljaNina Pušlar o sreči.

icon-expand Recycleman (Dalaj Eegol) FOTO: Boštjan Tušek

"Prijatelju sem rešil življenje, ko je skoraj padel z balkona v šestem nadstropju. Ujel sem ga zadnji hip. A to je bilo že v srednji šoli. In pa, da se nisem sam ubil. Ker sem prelen (smeh)," raper Recycleman (Dalaj Eegol) o največjem uspehu.

icon-expand Zlatan Čordić - Zlatko FOTO: Miro Majcen

"To niso bili moji prvi protesti. Lahko pa rečem, da so bili to prvi protesti, ko sem dobil nazaj zares umazane klofute, da je kar težko verjeti. A tako je, če poveš resnico. Opazil sem, kako delujejo ljudje, ki so zadolženi za to, da te diskreditirajo. Seveda gre za strankarske medije, a je bilo dovolj, da so ljudem pokazali, koliko zaslužim. A nikoli nisem protestiral zaradi sebe, vedno za ljudi. Nisem pa nikoli obračal glave stran od težav. Za koga sem čefur? Za hlapce! In kdo je hlapec? Tisti, ki še vedno misli, da sem čefur. Nisem prišlek in sem rojen v Ljubljani. Slovenija je moja domovina,"raper Zlatkoo protestiranju in hlapčevstvu.

icon-expand Vazz (Mark Jacob Cavazza)

"To je pesem o mladosti, za mladino, milenijce in obenem za staro gardo. Mladi gamsi smo vsi, ki si drznemo iti čez sebe, ovreči tabuje, sprejeti drugačne in spremeniti svet. Če nas ne sprejmete takšnih, kot smo, bomo verjetno našli bivališče drugje, saj nas svet čaka odprtih rok in z nasmeškom!" raper Vazz o generacijski pesmi Mladi gamsi.

icon-expand Vladimir Kosović Doša FOTO: Samo Jurca

"Politika je očitno preresna stvar, da bi jo prepustili politikom. Ko pa sem prišel do Pahorja, sem takoj enostavno vedel, da bo pesem namenjena njemu. Kar naenkrat sem ugotovil, da mu imam res veliko za povedati, in samo letelo je iz mene," raper Doša o skladbi Odprto pismo predsedniku RS.

icon-expand Matevž Šalehar - Hamo FOTO: Miro Majcen

"Lubezen potrebuje konkreten kontakt, človek na človeka in ne človek na ekran (smeh). Prav to me navdaja z upanjem, da ima lubezen še večje možnosti, ko bo te piz**rije konec. Optimistično gledam v prihodnost. Čas kretenov gre h koncu, prihaja čas Ljudi in Lubezni. Prihaja čas objemov, poljubov in iskrenosti,"rockerMatevž Šalehar Hamo o ljubezni in o tem, kakšni časi prihajajo.

icon-expand Sanja Doležal (Novi fosili) FOTO: Miro Majcen

"Največji uspeh je, da nam je uspelo preživeti vse, tudi slabe trenutke. Še vedno pa se lahko usedemo in pogovorimo in se zabavamo, smo prijatelji. Te pesmi nas bodo preživele, vsi pa imamo tudi dobre družine, otroke, vnuke. To je zame največji uspeh," Sanja Doležal (Novi fosili) o največjem uspehu.

icon-expand Trkaj

"Meni je jezik več kot jezik. Je narodna vez, je to, da se razumemo na svojstven način, in to daje tudi sociološke, družbene in posebne čustvene vezi, ki bodo izginile, če izgine jezik. Nasploh bi rekel, da bi lahko bili bolj duhovno zavedni. Veliko se nagibamo k banalnim stvarem, k materialu, nakupovanju ter k črno-rumenim novicam," raper Trkaj o slovenskem jeziku in narodni zavednosti.

icon-expand Alfi Nipič FOTO: Miro Majcen

"Kadar koli kaj posnameš ali zapoješ, nikoli ne veš, ali bo občinstvo to sprejelo ali ne. Kar malce razočaran sem bil, ko sem za silvestrsko oddajo dobil, da zapojem tako počasno melodijo, kjer se dva srečata in se lahko poljubita samo enkrat na leto. Zdelo se mi je, da bi morali za novo leto biti vsi veseli, jaz pa bom prepeval tako žalostno zgodbo. A neverjetno, kako sta se pesem in sam aranžma 'prijela', saj letos teče že 49. leto, drugo leto bo pesem srečala abrahama," Alfi Nipič o pesmi Silverstrski poljub.

icon-expand Radko Polič Rac FOTO: Črt Piksi

"Po ločitvi od Milene sem postal seksualno razbrzdan. Utrgalo se mi je! Norel sem od ene babe do druge, skakal ko zajec z zajklje na zajkljo. Totalno se mi je odrolalo, najbrž zaradi tega, ker sem bil tako prizadet," igralec Radko Polič Rac o biografiji, v kateri je opisal tako svoje spolne eskapade kot tudi štiri klinične smrti.

icon-expand Karim Merdjadi FOTO: Damjan Žibert

"Železo se kuje, ko je še vroče, zato moraš znati izkoristiti tisto leto, ko si zanimiv za gledalce, in življenje se ti lahko obrne na glavo," TV-sodnik Karim Merdjadi o nasvetu tekmovalcem v šovu MasterChef Slovenija.

icon-expand Alma Rekić FOTO: Peter Irman

"Vse, kar bo v restavraciji, bo imelo slovenski prevod. Trudijo se in komaj čakajo na veliko otvoritev," chefinja Alma Rekić o sodelovanju z restavracijo v New Yorku.

icon-expand Ota Širca Roš FOTO: POP TV

"Videti sem bila kot srna v soju žarometov. Neprecenljivo. Brala sem tekst in nisem vedela, kaj berem, čeprav sem sama prej pripravila besedilo, in to je trajalo kar nekaj oddaj, potem pa sva se s kamero 'zbondali' in je bilo v redu,"voditeljicaOta Širca Roš o svojih začetkih pred kamero.

icon-expand Ben Flajnik FOTO: Profimedia

"Ne, slovenščine ne razumem popolnoma nič. Vem pa, da je zelo težek jezik, saj sem se ga že skušal naučiti," Ben Flajnik, ameriški sanjski moški slovenskih korenin.

icon-expand Sebastian FOTO: Tibor Golob

"Seveda je to moje, do takrat mirno življenje, obrnilo na glavo: bil sem solo izvajalec in tako je bila vsa pozornost resnično samo na meni: začela so se zasledovanja, neskončni klici na domačo telefonsko številko, ki smo jo potem zato morali ukiniti, zvonjenja na domačih vratih, bivakiranja in fotografiranja pred mojo hišo in še bi lahko našteval," pevec in plesalec Sebastian o teži slave.

icon-expand Bine Volčič FOTO: Damjan Žibert

"Kuhanje je vedno rock’n’roll. Vsaj v moji glavi. Pa saj kuhanje je neke vrste seks v resnici. To te odpelje. Ko padeš notri, ne moreš nehati, ko pa nehaš, si zelo zadovoljen (smeh)," chefBine Volčič o tem, ali bi morali izraz seks, droge in rokenrol zamenjati za seks, kuhanje in rokenrol.

icon-expand Jan Filip Jordan Frangeš FOTO: osebni arhiv

"S samoizolacijo sem se kar kmalu sprijaznil. Že res, da pogrešam prijatelje in mrzlo točeno pivo ob sončnem pomladnem dnevu, ampak vseeno sem najraje sam. Potem ko sem začel doma snemati videe, mi pa družba niti ni več manjkala. Število sledilcev je v treh tednih poskočilo za približno 2500. Vem, da številka ni ogromna, niti ne potrebujem ogromno sledilcev, saj moj namen ni postati influencer. Je pa lepo videti, da več in več ljudi gleda videe in v njih uživa," videoustvarjalec Jan Filip Jordan Frangeš o kreativnih izlivih v karanteni.

icon-expand Hans Sigl FOTO: POP TV

"Upam, da bom lahko še kdaj obiskal Slovenijo. Veliko je še krajev, ki jih nisem videl in bi jih rad,"Hans Sigl, poznan kot Martin Gruber, naslovni junak serije Gorski zdravnik.

icon-expand Stjepan Hauser FOTO: Instagram

"Obožujem romantične pesmi. Največkrat je to Oliver, sicer pa imam rad tudi glasbenike, kot so Dean Martin in Frank Sinatra, Elvis Presley, tudi Julia Iglesiasa rad poslušam. Te stare 'šmekerje'. (smeh) Takšnih frajerjev ni več, to je izumrlo. Tega šarma, ni več te duše v glasbi," čelistStjepan Hauser o svojih glasbenih idolih.

icon-expand Andy McCluskey (OMD) FOTO: Profimedia

"V najstniških letih sem napisal pesem Jugoslavija, ki žal ni bila nikoli posneta, a bi jo bilo prav zanimivo slišati. Pesem o tem, kako je Jugoslavija čudovita in kako čudovito je videti na fotografijah, a nisem imel pojma, kakšna je v resnici, saj sem le želel biti zanimiv in mednaroden. Zdaj sem končno tu in je v resnici zanimivo (smeh). Želel sem priti za ves teden, a ni bilo možno," je ob prvem obisku Slovenije povedal Andy McCluskey iz znane zasedbe OMD.