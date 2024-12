V 2024 so nam povedali ...

Tudi v letošnjem letu je redakcija rubrike POP IN klepetala s številnimi znanimi obrazi domače in tuje scene. Kaj so nam povedali legendarni glasbenik Rod Stewart, hollywoodski zvezdnik Keanu Reeves in evrovizijski ljubljenec Baby Lasagna? Kaj pa domače zvezde Joker Out, pevka Natalija Verboten, igralka Katarina Čas in režiser Mitja Okorn? Preberite si izbor njihovih misli, ki so se nam najbolj vtisnile v spomin.

Rod Stewart je v sklopu turneje obiskal Slovenijo in v ljubljanskih Stožicah s svojem značilnem slogu priredil pravi šov. Z njim smo klepetali, še preden je obiskal našo državo. O Sloveniji takrat še ni vedel ničesar, pred intervjujem pa se je pozanimal o našem glavnem mestu – njegovo prvo vprašanje je bilo, ali naša prestolnica premore kakšen dober pub. "Potrebujem seznam dobrih pubov, ki jih lahko obiščem," je takrat dejal zvezdnik.

Rod Stewart nastopil v Ljubljani. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Našo Slovenijo je obiskal tudi hollywoodski zvezdnik Keanu Reeves. Ujeli smo ga na letališču, kjer nam je zaupal, da je pri nas zelo užival ter da je spoznal veliko čudovitih ljudi. "Ja, zelo mi je bilo všeč. Spoznal sem veliko čudovitih ljudi." Klepetali smo tudi z Angelino Komarovo, ki je vse od začetka del ekipe ustvarjalcev priljubljene serije Emily v Parizu. Angelino, pridruženo producentko, je v četrti sezoni doletela čast pred kamerami igrati s prvo damo Francije Brigitte Macron."Trenutek s prvo damo je bil absolutno čaroben. Imeli smo zelo natančen časovni okvir, njen urnik je zelo zaseden in ni imela veliko časa. Tisti dan nismo smeli narediti napake, zato smo bili pripravljeni. Bilo je zelo pestro jutro, vsi so hiteli in ko je prišla na set, se je vse ustavilo in postalo mirno ter tiho. Velika oboževalka serije je in neverjetno je bilo videti, kako je improvizirala vsak posnetek in govorila tisto, kar res misli," nam je zaupala. Arben Bajraktaraj, priznani igralec kosovskih korenin, ki je nekaj let živel tudi v Mariboru, nam je zaupal anekdoto s snemanja filma Ugrabljena. Saj se verjetno spomnite tistega slavnega stavka 'Našel te bom in te ubil' oziroma v izvirniku 'I will find you and I will kill you', kajne? Prav Arben je igral lik, ki mu je bil ta stavek namenjen. "Snemali smo kontinuirano, kar je za takšne scene najboljše. Tu smo morali biti čim bolj verodostojni, kar je takšen način snemanja tudi prinesel. V nekem trenutku je produkcija imela pripravljeno napravo za pljuvanje, ampak je Liam rekel 'C'mon man, spit on me!' ('Daj, človek, pljuni me!', op. a.) in prav zaradi te avtentičnosti je tudi nama kot igralcema dalo občutek, kot da je scena resnična. Pomagalo je tako meni kot tudi njemu. Ampak seveda, to je moral odobriti Liam, nihče drug."

Baby Lasagna o slovenščini. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Še pred evrovizijskim vrvežem smo v Zagrebu obiskali hrvaškega evrovizijskega predstavnika Baby Lasagno, ki je s poskočno pesmijo osvojil Evropo. Hrvat, ki je bil na koncu drugi, nam je povedal, da ima Slovenijo zelo rad, saj je pri nas tudi študiral. Ljubljano je označil za lepo mesto, ki mu je ostalo v spominu. Pohvalil je tudi Slovence. In slovenščina? "Dober dan. Lahko prosim en kebab za seboj?" To je vse, kar mu je ostalo v spominu. V predevrovizijskem času smo klepetali tudi z našo predstavnico Raiven."Vse, kar počnem, res rada počnem. Hvaležna sem svojim staršem, da sem vedno imela možnosti početi to, kar sem si zares želela. Da so me podpirali, da sem razvila svoj glasbeni talent. To se mi zdi največja vrednost v mojem življenju, da počnem, kar si želim," nam je zaupala v POPkastu. Kaj pa naši obrazi? Priljubljena voditeljica Petra Kerčmar je praznovala 50. rojstni dan. Povedala nam je, da se življenje po abrahamu šele začenja in da se veseli vsakega dneva posebej ter druženja z njej ljubimi ljudmi. "Posebnih ciljev in novih mejnikov nimam. Naj mi življenje prinese, kar želi in kar mi je namenjeno. Veselim se vsakega leta, vsakega dne posebej in druženja z meni ljubimi ljudmi."

Nusa Lesar se je vrnila s porodniške. FOTO: Kanal A icon-expand

Ob vrnitvi s porodniške smo klepetali tudi z nasmejano voditeljico oddaje SVET Nušo Lesar. Kako je bilo s tremo pred vrnitvijo v studio? "Treme pred kamero ravno ne, bolj v smislu, a še znam napisati tekste, me bo sploh še kdo poznal, ko bom po telefonu klicala goste in jih vabila v oddajo, bom sploh še znala postavljati prava vprašanja, glede na to, da sem med porodniško spremljanje novic postavila na stranski tir ..." Ko je v šolah meseca septembra ponovno zadonel šolski zvonec, smo se srečali z igralko Katarino Čas. Igralka, ki se je sicer odločila za študij ekonomije, pozneje pa uspela v svetu igre, se je ob začetku šole najbolj veselila snidenja s sošolci. "Določenih profesorjev sem se bolj veselila, določenih malo manj," se je ob tem pošalila za našo medijsko hišo. Zaupala nam je tudi anekdoto iz šolskih klopi. V POPkastu smo gostili Natalijo Verboten. V svoji karieri se je velikokrat 'zagovarjala' tudi zaradi svojega videza. A prsi, ki ji jih kasneje v karieri nihče ni očital, so ji kot deklici povzročale veliko težav. "Kot najstnica sem bila zelo sramežljiva in nisem si želela te pozornosti, ki so jo vzbujale moje prsi. Nisem se počutila sprejeto kot kmečko dekle, ki je zelo kmečko govorilo. Začela sem nositi očetove srajce, da ne bi opazili mojih prsi, a tudi to ni pomagalo."

V POPkastu smo gostili Natalijo Verboten. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V POPkastu smo gostili Mitjo Okorna. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Kaj pa nebinarni model Grayson, ki je nastopil za številne prestižne znamke?"Slovenci niti nismo tako konzervativni, bolj imamo provincionalno mentaliteto. To je povečini razlog za neodobravanje, v tujini je drugače. Ker sem iz Koroške, sem bil tam deležen več pogledov, v Ljubljani pa moram na žalost povedati, da je bilo več verbalnega nasilja. Sploh na ulici." O razlikah med Slovenijo in svetom je spregovoril tudi igralec Andrei Lenart, ki deluje tako pri nas kot v Hollywoodu. "Že sam proces ustvarjanja je zelo podoben, neke osnove so enake. V Sloveniji imamo odlične in kakovostne ustvarjalce, največja razlika pa je v obsegu produkcij. Je pa res v veselje in užitek delati v domačem jeziku." Manekenka Maja Bulc nam je zaupala anekdoto iz sveta mode: "Močno sem se namatrala, ker sem imela ves čas boke široke 91 centimetrov in ne 90, kot je bilo takrat zahtevano. Enkrat je celo na tednu mode v Milanu pod mojim imenom na kartici v italijanščini pisalo: 'grde noge.' In to so svari, ki jih neka mlada punca v začetku svoje kariere težko prenese."

Matevž Šalehar o vzdevku Hamo. FOTO: Damjan Žibert icon-expand