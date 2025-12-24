V 2025 so nam povedali ...

Ob njegovem prvem razprodanem koncertu pri nas smo klepetali s hrvaškim TikTok fenomenom Jakovom Jozinovićem. Zaupal nam je, da ne more verjeti številkam, ki jih dosega, in da je to dobra plat družbenih omrežij, ki jo je treba izkoristiti. "Nihče ne ve, kako se je začela ta kariera in ni nam jasno, kako gre. Je pa prelepo, prelepo se je začelo. Začelo se je spontano, na ulicah in v lokalih, na najbolj spontanih mestih in trenutkih. Mislim, da je to najlepši začetek, ki se je lahko zgodil," je dejal pevec, ki bo že prihodnje leto male odre zamenjal z velikimi arenami. Klepetali smo z dvakratno evrovizijsko zmagovalko Loreen, ki je v pogovoru za 24ur.com med drugim dejala: "Dve stvari sta mi pomembni. Pomembna mi je pristnost, da je moje delo moja resnica, za katero ni kompromisov ali skritih motivov. In druga stvar, ki mi je pomembna, so ljudje. Menim, da je to ključ do uspeha. Uspeh je povezava, da je ljudem všeč, kar počnem. Zato zmagaš. To je bil vedno moj cilj. Če bi ustvarila nekaj, kar je všeč le meni, ne pa tudi ljudem, in bi vseeno zmagala, v tem ne bi uživala. Dovolj se poznam, da vem, da bi odnehala."

Klepetali smo z dvakratno evrovizijsko zmagovalko Loreen. FOTO: 24ur.com

Urs Bühler, član kvarteta pevcev Il Divo, nam je v pogovoru pred začetkom turneje zaupal: "Običajno je kar smešno, ko začnem ponovno peti, zares nisem pel že vsaj nekaj mesecev. Za glas je dobro, da počije in si malo oddahne – začne na sveže. Tako je kot pri tekaču, ki ni tekel nekaj mesecev. Ko začnem spet peti, se po desetih minutah glas utrudi. Postopoma prihajam v formo, ampak ni, da sem pozabil peti." O hitrem vzponu v svet slave je v našem POPkastu spregovorila Tajči, ki je v devetdesetih obnorela Jugoslavijo. Takrat je bila stara zgolj 19 let. "Ko imaš devetnajst let, se spreminjaš, rasteš, si širiš obzorja ... In ravno takrat se je meni zgodila slava, na katero nikakor nisem bila pripravljena. Nikogar ni bilo, ki bi mi rekel, kaj naj v tisti situaciji naredim ali rečem, kako naj se obnašam. Bala sem se, da me občinstvo ne bo sprejelo, če ne bom vedno nasmejana, urejena in bom kdaj zlomljena in šibka. Me bodo še vedno imeli radi?"

Tajči v POPkastu z Anastasijo Jović. FOTO: Damjan Žibert

Nekdanji zvezdnik oglaševalskega sveta Aljoša Bagola nam je v POPkastu iskreno zaupal, kako se je po večletnem zanikanju in supermanski predstavi o sebi sesul. "Govorili so mi, da je izgorelost za p****," je brez dlake na jeziku dejal in o burnem obdobju povedal: "Vse skupaj se je sestavilo v en tak ciklon čustev, v katerega sem se povsem pogreznil, in nastala je taka super nevihta." O bogati karieri smo poklepetali s slovensko glasbeno divo Heleno Blagne, ki je letos slavila 40 pomladi bogate glasbene kariere. "Hipen uspeh je mogoč, vprašanje pa je, kako se obdržati. To je bistvo. Najboljši in najbolj vztrajni se obdržijo," nam je povedala in zaupala, da je bila kot najstnica precej živahna: "Bila sem divjakinja, divja dijakinja. Kar je prav, ko si mlad."

Helena Blagne v POPkastu s Simonom Vadnjalom. FOTO: Damjan Žibert

O kariernih ambicijah smo poklepetali z mlado skupino MRFY, ki je v POPkastu predstavila tretji album. Album je v treh jezikih, nastajal je tudi v Londonu, a glasbeniki svojih želja po prodoru v tujino ne skrivajo. "Neki novi izzivi, novi cilji so za nas glasbenike ali pa umetnike vedno potrebni. Tukaj smo že svojo kritično publiko dosegli in nam je zabavno iti igrati tudi drugam in dobiti nove izkušnje," nam je povedal Štras, Rok pa je dodal: "Popolnoma drugačen občutek je igrati pred novimi oboževalci. Je, kot da bi igral nove komade, sploh če igraš stare komade pred novimi ljudmi." O prvih kariernih korakih smo klepetali tudi z igralko Leo Mihevc, zvezdnico serije Nemirna kri. Preden se je odločila za igro, je v svojih 20. letih daljše obdobje živela v New Yorku. Prva leta se je tam ukvarjala z manekenstvom, spoznala in delala je tudi z velikimi imeni iz sveta mode, kot je denimo Heidi Klum. "New York me je veliko naučil. To mesto deluje tako, da je en teden kot en mesec, en mesec je kot eno leto ... Tako je zgoščeno, toliko stvari se zgodi, ker je tako zelo nabito. Ne bi si mogla želeti boljše šole življenja."

Rok Klobučar in Gregor Strasbergar-Štras iz skupine Mrfy v POPkastu s Klavdijo Zver. FOTO: Damjan Žibert

"Imela sem precej velika pričakovanja, nosila sem težo Slovenije na svojih ramenih. Morala sem iti in narediti maksimum, pa če 'crknem'," pa nam je o lepotnem tekmovanju na Tajskem v POPkastu povedala slovenska predstavnica na tekmovanju za Miss Universe Hana Klaut, s katero smo spregovorili o številnih dramah, ki so zaznamovale tekmovanje. "Na trenutke si rečeš: 'Kaj še? A lahko izpeljemo eno zgodbo do konca?' Ampak ti si že tako vpet v dogajanje, kaj boš naredil? A bom šla domov? Ne bom. Karkoli naj bo, mislim, da bo čas pokazal zadeve." Brez dlake na jeziku je tekel tudi POPkast s Klemnom Slakonjo o Evroviziji. Kljub temu da je s pesmijo in nastopom ganil marsikaterega gledalca, člane tujih delegacij in preostale nastopajoče, Klemen vstopnice za finale ni osvojil. "Občutek, ko tam obsediš in je vsega konec in se vprašaš, ali je to to. Šest mesecev res konstantnega dela. Tja nisem šel kot turist, konstantno sem pazil nase, da bom v najboljši pripravljenosti tam. Za nastop. Potem ko se je to končalo, vse pade dol, razsuje te na prafaktorje, psihično, ker nisi izpolnil niti prvega koraka – uvrstitve v finale. Kaj šele kaj več."